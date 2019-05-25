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Звезда фильмов об Анжелике: скончался легендарный французский актер

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 16:06
Звезда фильмов об Анжелике: скончался легендарный французский актер
Скончался известный французский актер (pixabay.com)

Его голосом говорит персонаж в мультсериале про Бэтмена

Во Франции, на 90-м году жизни скончался знаменитый актер, звезда фильмов "Анжелика – маркиза ангелов" и "Графиня де Монсоро" Пьер Ате. Об этом сообщили на телеканале BFM TV.

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года во Франции. В юности заинтересовался театром и стал посещать занятия в драматическом центре на улице Бланш. Учился вместе с Жаком Руссо, Анни Жирардо и Жаком Пьером. С 1953 года стал играть в театре и самыми известными его ролями стали Юлий Цезарь, Горбун, Король Лир, Наполеон. Первой ролью в кино для него стала работа в сериале "Манникс" в 1965 -1975 годах.

Звезда фильмов об Анжелике: скончался легендарный французский актер

Пьер Ате в фильме "Анжелика - маркиза ангелов"

В кино пришел уже после славы, которую ему принесли театральные постановки. На его счету такие роли как шевалье де Жермонтас в "Анжелика – маркиза ангелов", работа в фильме "Солдат Мартен", "Катрин – время любить", Фрэнк Роджерс в "Веревка и кольт", кардинал Лотаргинский в "Графиня де Монсоро", работах в фильме "Скупой", "Рай для всех", "Алиса Невер".

Также Пьер Ате получил известность за свою работу в озвучке. Его голос озвучил Джокера в мультфильмах про Бэтмена, голос Кристофера Ллойда в трилогии "Назад в будущее", а также знаменитые сообщения в фильме "Миссия невыполнима".

Пьер Ате скончался 24 мая 2019 года в Париже. Причины смерти легендарного актера не сообщаются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер Нобелевский лауреат, который сделал важное открытие.

А также рассказывали о том, что во Львове умер известный культурный и политический деятель Маркиян Иващишин.

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