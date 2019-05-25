Зірка фільмів про Анжеліку: помер легендарний французький актор

Помер відомий французький актор (pixabay.com)

Його голосом говорить персонаж в мультсеріалі про Бетмена

У Франції на 90-му році життя помер знаменитий актор, зірка фільмів "Анжеліка – маркіза ангелів" і "Графиня де Монсоро" П'єр Ате. Про це повідомили на телеканалі BFM TV.

П'єр Ате народився 20 квітня 1930 року у Франції. В юності зацікавився театром і став відвідувати заняття в драматичному центрі на вулиці Бланш. Вчився разом з Жаком Руссо, Анні Жирардо і Жаком П'єром. З 1953 року став грати в театрі і найвідомішими його ролями стали Юлій Цезар, Горбань, Король Лір, Наполеон. Першою роллю в кіно для нього стала робота в серіалі "Манникс" в 1965 -1975 роках.

П'єр Ате у фільмі "Анжеліка - маркіза ангелів"

В кіно прийшов вже після слави, яку йому принесли театральні постановки. На його рахунку такі ролі як шевальє де Жермонтас в "Анжеліка – маркіза ангелів", робота у фільмі "Солдат Мартен", "Катрін – час любити", Френк Роджерс в "Мотузка і кольт", кардинал Лотаргинський в "Графиня де Монсоро", роботах у фільмі "Скупий", "Рай для всіх", "Аліса Невер".

Також П'єр Ате отримав популярність за свою роботу в озвучці. Його голос озвучив Джокера в мультфільмах про Бетмена, голос Крістофера Ллойда в трилогії "Назад в майбутнє", а також знамениті повідомлення у фільмі "Місія нездійсненна".

П'єр Ате помер 24 травня 2019 року в Парижі. Причини смерті легендарного актора не повідомляються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер Нобелівський лауреат, який зробив важливе відкриття.

А також розповідали про те, що у Львові помер відомий культурний і політичний діяч Маркіян Іващишин.