Был родом из Украины: умер Нобелевский лауреат, который сделал важное открытие

Великий ученый сделал грандиозный прорыв в области физики

В США, на 90-м году жизни скончался физик, лауреат Нобелевской премии, профессор Марри Гелл-Ман. Об этом сообщили в пресс-службе независимого исследовательского центра института Санта-Фе.

Марри Гелл-Ман родился 15 сентября 1929 года в Нью-Йорке, США. Его родители были иммигрантами из Украины. Отец родился в Галиции, а вырос в Черновцах. Мать была из Ровенской области.

С детства Марри Гелл-Ман считался вундеркиндом. В возрасте 15 лет он поступил в Йельский университет, который окончил с дипломом бакалавра наук. Позже он получил докторскую степень по физике в Массачусетском технологическом институте.

В 23 года Марри Гелл-Ман осуществил революцию в области физики элементарных частиц. Он опубликовал работу по странности и очарованию элементарных частиц. В 1969 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физике за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействия. Гелл-Манн является автором термина “кварки”

