Звезда фильма "Бриллиантовая рука" пропала без вести

Об исчезновении 81-летней Светланы Светличной стало известно 21 октября. 24 октября в полицию обратился сын артистки и ближайшие родственники. Об исчезновении артистки сначала сообщила родственница, а следом за ней в полицию с заявлением обратился сын Алексей. Он сказал, что его звездная мама не отвечает на телефонные звонки и ее нет в ее квартире на Прогонном проезде.

Родные беспокоятся о Светлане Светличной, так как у нее серьезные проблемы со здоровьем. Год назад на нее на съемках интервью упал софит. Через некоторое время у Светличной начали проявляться признаки деменции. От интервью и публичных выступлений она стала отказываться, а родные заметили, что у нее бывают провалы в памяти.

Светлана Светличная пропала без вести (Фото: commons.wikimedia.org/Gerarus)

В ноябре 2020 года Светлана Светличная была госпитализирована в больницу с подозрением на инсульт.

Стоит отметить, что один из близких друзей Светличной, актер Иван Николаев, сообщил прессе, что артистка сменила место проживания и не хочет об этом разговаривать.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию. На данный момент местонахождение Светланы Светличной неизвестно.

Светлана Светличная – знаменитая советская актриса. Самую большую славу ей принесла роль в фильме "Бриллиантовая рука", ее называли первым секс-символом СССР. Также она известна по фильмам "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".