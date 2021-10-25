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Умер исполнитель роли Гантера в сериале "Друзья": его любили все

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США, Понедельник 25 октября 2021 09:12
Умер исполнитель роли Гантера в сериале "Друзья": его любили все Фото: Джеймс Майкл Тайлер умер (facebook.com/friends.tv)
Автор: Людмила Жукова

Актер Джеймс Майкл Тайлер, который играл Гантера в сериале "Друзья", умер. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Артист ушел из жизни в воскресенье, 24 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Он с 2018 года боролся с раком простаты.

"Близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность о раке и любящего мужа", - рассказали в его семье.

Джеймс Майкл Тайлер наиболее известен по роли Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала "Друзья" С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу - чаще чем любой другой актер второго плана, принимавший участие в ситкоме.

Интересно, что изначально персонаж актера должен был появляться лишь в нескольких эпизодах культового сериала. Постепенно зрители прониклись симпатией к Гантеру, из-за чего его линию и стали расширять.

Умер исполнитель роли Гантера в сериале &quot;Друзья&quot;: его любили все

Джеймс Майкл Тайлер умер (фото: film.ru)

В 2021 году Тайлер эпизодически появился по видеосвязи в специальном эпизоде "Друзья: воссоединение". После выхода этого шоу он публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.

Добавим, что Тайлер также снимался в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Журнал мод" и "Эпизоды".

Умер исполнитель роли Гантера в сериале &quot;Друзья&quot;: его любили все

Джеймс Майкл Тайлер умер в 59 лет (фото: instagram.com/slate_michael)

Как мы ранее писали, умер известный тренер и эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов.

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