Не зверталась до медиків два тижні: у Рівному в дівчини виявили рідкісний перелом (фото)

У Рівному лікарі провели успішну операцію 16-річній дівчині. В неї виявили рідкісний перелом Тілло.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Рівненської обласної дитячої лікарні.

Як виник перелом

Відомо, що з переломом дівчина ходила два тижні

Пацієнтку госпіталізували в ортопедо-травматологічний центр лікарні з переломом великогомілкової кістки, якому було вже два тижні. За допомогою рентгенографії вдалося визначити, що це був рідкісний перелом Тілло.

За словами медиків, цей вид перелому виникає внаслідок зайвої зовнішньої ротації в гомілковостопному суглобі. Він призводить не тільки до деформації кістки, а й до пошкодження передньо-нижньої великогомілкової зв’язки.

Скільки знадобиться часу на відновлення

Зазначається, що для лікування перелому Тіллі застосовується методика відкритої репозиції та фіксації титановим гвинтом. Після операції повне відновлення функції гомілковостопного суглоба займає від 6 до 12 місяців.

Перелом Тілло (фото: facebook.com/RivneODL)

Як виглядає нога після операції (фото: facebook.com/RivneODL)