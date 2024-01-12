ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зв’язківці ЗСУ подякували громаді Києва за допомогу із телекомунікаційним та серверним обладнанням

П'ятниця 12 січня 2024 14:25
UA EN RU
Зв’язківці ЗСУ подякували громаді Києва за допомогу із телекомунікаційним та серверним обладнанням Зв’язківці ЗСУ подякували громаді Києва за допомогу із телекомунікаційним та серверним обладнанням (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

За кошти бюджету Києва військові зв’язківці придбали обладнання для автоматизованої системи управління Збройними силами України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

"Сильні разом! Київська громада придбала для військових звʼязківців "Легенда" телекомунікаційне та серверне обладнання. Така допомога військовим звʼязківцям сприяє оновленню автоматизованої системи управління Збройними силами", - йдеться у повідомленні.

Командування Військ зв’язку та кібербезпеки подякувало громаді Києва за допомогу.

"У всесвітній день "Дякую" ми щиро дякуємо кожному і кожній, хто допомагає нам. Ми разом сильні та непереможні", - наголосили військові.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році столиця спрямувала на допомогу захисникам 10% свого бюджету - понад 7 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Київ