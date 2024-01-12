Связисты ВСУ поблагодарили громаду Киева за помощь с телекоммуникационным и серверным оборудованием

За средства бюджета Киева военные связки приобрели оборудование для автоматизированной системы управления Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

"Сильные вместе! Киевская громада приобрела для военных связистов «Легенда» телекоммуникационное и серверное оборудование. Такая помощь военным связистам способствует обновлению автоматизированной системы управления Вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Командование войск связи и кибербезопасности поблагодарило общину Киева за помощь.

"Во всемирный день благоджарности мы искренне благодарим каждого и каждого, кто помогает нам. Мы вместе сильны и непобедимы", - подчеркнули военные.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году столица направила на помощь защитникам 10% своего бюджета - более 7 млрд гривен.