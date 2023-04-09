Зустрічаємо Вербну неділю: головні традиції, звичаї і заборони великого свята
Вербна неділя, або Вхід Господній у Єрусалим - велике дванадесяте християнське свято, яке відзначаються в останню неділю перед Великоднем. Щороку дата різна, адже свято подвижне і залежить від Великодня. Цьогоріч Вербну неділю за православним календарем ми святкуємо 9 квітня.
Що означає свято, яких традицій і звичаїв варто притримуватися - в матеріалі Styler далі.
Що значить свято
Появі свята послужили біблійна історія в'їзду Ісуса до Єрусалима верхом на ослі з Віфагії.
Люди встеляли йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. Донині в Єрусалимі збереглася "Пальмова вулиця", названа на честь даної події.
В Україні пальма - нетипова рослина, тому пальмове гілля в обрядах ми замінили на вербне, яке до цього часу саме розпускається.
Свято має народну назву - Вербна неділя (Квітна, Цвітна, Шуткова, Баськова, Пальмова неділя, Неділя ваїй).
Це велике свято у християнському календарі належить до числа дванадесятих.
Від Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.
Традиції Вербної неділі
У храмах проводяться святкові служби, а віряни приносять із собою на освячення гілочки верби. Вважається, що після ритуалу рослина отримує цілющу та захисну силу. Вербу зберігають удома до наступного року і вважається, що вона оберігає від хвороб та поганого ока.
До нашого часу дійшла жартівлива традиція з вербою. Після служби в церкві легенько б'ють гілочкою один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, через тиждень Великдень, недалечко - червоне яєчко".
Верба - головний символ свята (фото: freepik)
Якщо у вас нема змоги відвідати богослужіння, освятіть гілочки верби молитвою: "Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"
Вербна неділя припадає на дні Великого посту, тому більшість продуктів перебуває під забороною. Однак у свято є послаблення: дозволяється гаряча їжа, риба і навіть трохи кагору - солодкого церковного вина.
У народі вірили в силу верби. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.
Важливо пам'ятати, що вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу цвинтарів.
Що суворо заборонено робити у Вербну неділю
- Як і в будь-яке велике свято варто відмовитися від виконання важкої роботи, роботи по дому - прибирання, прання тощо, а також рукоділля
- Не можна сваритися, конфліктувати, кричати, бажати іншим лиха, ображатися, пліткувати.
- Краще не відмовляти іншим у проханнях про допомогу, а також не ігнорувати нужденних.
- Триває Великий піст, тому не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. Однак на честь свята дозволяється невелике послаблення - можна їсти рибу, а також випити трохи кагору.
- Не можна сьогодні садити город - великий урожай зібрати не вдасться.
- Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю.
- У народі вірили також, що не можна розчісувати волосся в цей день.
- Забороняється також влаштовувати будь-які поминальні обіди.
- Заборонено викидати торішні гілочки верби - це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити.
Народні прикмети на Вербну неділю
- Якщо ллє дощ на Вербну неділю, то рік буде врожайний.
- Верба розпустилася - рік буде вдалим.
- Якщо сонячна погода на Вербну неділю, то рік пройде вдало.
- Вранці іній і туман - до врожайного року.
- Якщо під час польоту птахи кричать, то буде посушливе літо..
Сильна молитва на Вербну неділю для зміцнення здоров'я:
Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся).
Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї.
Амінь.
Дізнайтеся також, що категорично не можна робити у Вербну неділю.
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