Встречаем Вербное воскресенье: главные традиции, обычаи и запреты великого праздника
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - великий двунадесятый христианский праздник, который отмечаются в последнее воскресенье перед Пасхой. Каждый год дата разная, ведь праздник подвижной и зависит от Пасхи. В этом году Вербное воскресенье по православному календарю мы празднуем 9 апреля.
Что означает праздник, каких традиций и обычаев следует придерживаться - в материале Styler дальше.
Что значит праздник
Появлению праздника послужили библейская история въезда Иисуса в Иерусалим верхом на осле из Вифагии.
Люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя Спасителя. До сих пор в Иерусалиме сохранилась "Пальмовая улица", названная в честь данного события.
В Украине пальма - нетипичное растение, поэтому пальмовые ветви в обрядах мы заменили на вербные, которые к этому времени как раз распускаются. Праздник имеет народное название - Вербное воскресенье (Цветное, Шутковое, Басковое, Пальмовое воскресенье, Неделя ваий).
Этот большой праздник в христианском календаре относится к числу двунадесятых.
С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе.
Традиции Вербного воскресенья
В храмах проводятся праздничные службы, а верующие приносят с собой на освящение веточки вербы. Считается, что после ритуала растение получает целительную и защитную силу. Вербу хранят дома до следующего года и считается, что она охраняет от болезней и плохого глаза.
До наших дней дошла шутливая традиция с вербой. После службы в церкви легонько бьют веточкой друг друга и приговаривают: "Так не я бью - верба бьет, через неделю Пасха, недалеко - красное яичко".
Верба - главный символ праздника (фото: freepik)
Если у вас нет возможности посетить богослужение, освятите веточки вербы молитвой: "Освящяются вербы сии, благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды священны, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"
Вербное воскресенье приходится на дни Великого поста, поэтому большинство продуктов под запретом. Однако в праздник есть послабление: разрешается горячая еда, рыба и даже немного кагора - сладкого церковного вина.
В народе верили в силу вербы. Считается, что вербные почки придают мужчинам силу, а женщин лечат от бесплодия. В отваре из почек купали маленьких детей для защиты от болезней.
Важно помнить, что вербу для освящения следует рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и растущих вблизи кладбищ.
Что строго запрещено делать в Вербное воскресенье
- Как и в любой большой праздник стоит отказаться от выполнения тяжелой работы, работы по дому - уборка, стирка и т. п., а также рукоделия.
- Нельзя ссориться, конфликтовать, кричать, желать другим бед, обижаться, сплетничать.
- Лучше не отказывать другим в просьбах о помощи, а также не игнорировать нуждающихся.
- Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако в честь праздника разрешается небольшое послабление – можно есть рыбу, а также выпить немного кагора.
- Нельзя сегодня сажать огород - большой урожай собрать не удастся.
- Также следует отказаться от активных развлечений, похода в развлекательные заведения и употребления алкоголя.
- В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день.
- Запрещается также устраивать какие-либо поминальные обеды.
- Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки вербы - это к несчастью. Вместо этого их нужно сжечь.
Народные приметы на Вербное воскресенье
- Если льет дождь на Вербное воскресенье, год будет урожайный.
- Верба распустилась - год будет удачным.
- Если солнечная погода на Вербное воскресенье, год пройдет удачно.
- Утром иней и туман - к урожайному году.
- Если во время полета птицы кричат, то будет засушливое лето.
Сильная молитва на Вербное воскресенье для укрепления здоровья:
Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, подарите свое благословение Рабам Божиим (перечисляйте имена всех, за кого молитесь).
Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье.
Аминь.
Узнайте также, что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье.
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