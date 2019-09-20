Зубы не при чем: Комарововский развенчал миф про температуру

Комаровский развенчал миф о прорезывании зубов (Фото: dissolve.com)

Доктор Комаровский объяснил, почему у малыша может подниматься температура

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей по поводу того, может ли высокая температура и расстройство желудка быть связано с прорезыванием зубов у малыша. Свой ответ он опубликовал на странице в Instagram.

У детского доктора спросили, может ли температура под 40, отказ от еды и понос – быть симптомами прорезывания зубов и младенца.

"У малыша прорезываются уже по счету 5 и 6 зубы сверху, 5 день держится температура от 37 до 40 (вечером), понос тоже есть, почти не кушает. Даем "Нурофен" и "Эффералган" (чередуем). Как долго будет идти этот процесс (повышение температуры). Скорую и врачей вызывали, все в один голос говорят: "Ребенок здоров, это зубы!". Как быть?" – спросили обеспокоенные родители у Комаровского.

Комаровский считает, что высокая температура не может быть результатом прорезывания зубов (Фото: dissolve.com)

Детский врач поставил под сомнение, что данные симптомы могут быть связаны с прорезыванием зубов и объяснил, какое заболевание может быть у малыша.

"Крайне маловероятно, чтобы температура до 40 была связана именно с прорезыванием зубов. Трудно понять, как можно говорить, что ребенок здоров, если у ребенка есть понос. Описанное вами, скорее, напоминает симптоматику острой кишечной инфекции, возможно вирусной (высоковероятно – ротовирусной инфекции)", - объяснил Комаровский и объяснил, как помочь малышу.

"Ваша главная задача сейчас – это диетическое питание, обильное питье, использование жаропонижающих средств. В чем суть диетического питания в вашей ситуации, сказать не могу, поскольку не известен даже возраст ребенка. Но главное – это не перекармливать. Еще раз подчеркиваю: связь столь высокой температуры только с зубами крайне маловероятна. И очень хочется пожелать вам найти все-таки врача, который поставит диагноз", - добавил Комаровский.