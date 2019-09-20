Зуби не при чому: Комарововский розвіяв міф про температуру

Комаровський розвіяв міф про прорізування зубів (Фото: dissolve.com)

Доктор Комаровський пояснив, чому в малюка може підніматися температура

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків з приводу того, чи може висока температура, розлад шлунку бути пов'язані з прорізуванням зубів у малюка. Свою відповідь він опублікував на сторінці в Instagram.

У дитячого доктора запитали, чи може температура під 40, відмова від їжі і пронос – бути симптомами прорізування зубів немовлят.

"У дитини прорізуються вже по рахунку 5 і 6 зуби зверху, 5 день тримається температура від 37 до 40 (ввечері), пронос теж є, майже не їсть. Даємо "Нурофен" і "Ефералган" (чергуємо). Як довго буде йти цей процес (підвищення температури). Швидку і лікарів викликали, всі в один голос кажуть: "Дитина здорова, це зуби!". Як бути?" – запитали стурбовані батьки у Комаровського.

Комаровський вважає, що висока температура не може бути результатом прорізування зубів (Фото: dissolve.com)

Дитячий лікар поставив під сумнів, що дані симптоми можуть бути пов'язані з прорізуванням зубів і пояснив, яке захворювання може бути у малюка.

"Вкрай малоймовірно, щоб температура до 40 була пов'язана саме з прорізуванням зубів. Важко зрозуміти, як можна говорити, що дитина здорова, якщо у дитини є пронос. Описане вами, швидше, нагадує симптоматику гострої кишкової інфекції, можливо вірусної (високоймовірною – ротовірусної інфекції)", - пояснив Комаровський і пояснив, як допомогти малюкові.

"Ваша головна задача зараз – це дієтичне харчування, рясне пиття, використання жарознижуючих засобів. В чому суть дієтичного харчування у вашій ситуації, не можу сказати, оскільки не відомий навіть вік дитини. Але головне – це не перегодовувати. Ще раз підкреслюю: зв'язок настільки високої температури тільки з зубами вкрай малоймовірний. І дуже хочеться побажати вам знайти все ж таки лікаря, який поставить діагноз", - додав Комаровський.