Зуби та ясна будуть здоровими. Стоматолог назвав продукти, які треба давати дітям в школу

Для повноцінно харчування дітей батьки заздалегідь збирають їм ланч-бокси у школу. Стоматолог назвав продукти, які варто туди класти для здоров'я зубів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Які продукти корисні для зубів дітей

Стоматолог Халед Касем розповів, що продукти з надмірною кількістю цукру збільшать кислотність ротової порожнини, яка може розчинити захисну зубну емаль на зубах.

Тому батькам варто замінити тістечка, шоколад і пластівці на більш корисні альтернативи.

Однак, лікар зазначив, що солодкі ласощі не слід повністю виключати з ланч-боксу.

"На щастя, є багато смачних ласощів, які можна включити в обід вашої дитини", - додав він.

Зокрема, можна додати різноманітні сирні продукти, які багаті кальцієм і вітаміном D. Сир допоможе зміцнити зуби і відбілити емаль.

Також можна додати яблука, чим більше людина жує, тим більш виділяється слині, яка служить захисником зубів, допомагаючи усунути наліт.

Інші продукти, які він запропонував, включали чорницю через її антиоксидантні властивості. Фіолетові ягоди мають низький вміст цукру, а також захищають ясна.

Інші ягоди, які також варто включити - це полуниця, яка може захищати від бактерій, які викликають зубний наліт.

"Питна вода має набагато більше переваг, ніж просто зволоження, але вона також допомагає видалити накопичення зубного нальоту та бактерій, допомагаючи зберегти зуби та ясна вашої дитини здоровими", - додав стоматолог.

Що шкодить зубам

Солодощі

Цукерки і тістечка створюють в ротовій порожнині сприятливе середовище для розмноження гнильних бактерій. А ті, своєю чергою, пошкоджують зубну емаль і призводять до виникнення карієсу.

Саме тому ласуни повинні частіше полоскати рот, чистити зуби і навідуватися до стоматолога, ніж любителі огірків, капусти і моркви.

Кислі продукти

Це найшкідливіші продукти для зубів в цілому і емалі зокрема. Сюди відноситься газована вода, кава і вино (особливо червоне і сухе).

Крохмалисті продукти

Вони створюють сприятливе середовище для нальоту. Такі продукти, як хліб, сухарики, чипси, картопля-фрі, кренделі і макаронні вироби, як правило, залишаються в роті надовго.

Вони легко прилипають до зубів і застряють між ними, служачи джерелом харчування для мікроорганізмів.