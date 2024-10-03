Зубы и десны будут здоровыми. Стоматолог назвал продукты, которые нужно давать детям в школу
Для полноценного питания детей родители заранее собирают им ланч-боксы в школу. Стоматолог назвал продукты, которые следует туда класть для здоровья зубов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Какие продукты полезны для зубов детей
Стоматолог Халед Касем рассказал, что продукты с избыточным количеством сахара увеличат кислотность полости рта, которая может растворить защитную зубную эмаль на зубах.
Поэтому родителям следует заменить пирожные, шоколад и хлопья на более полезные альтернативы.
Однако врач отметил, что сладкое лакомство не следует полностью исключать из ланч-бокса.
"К счастью, есть много вкусного лакомства, которое можно включить в обед вашего ребенка", - добавил он.
В частности, можно добавить разнообразные сырные продукты, богатые кальцием и витамином D. Сыр поможет укрепить зубы и отбелить эмаль.
Также можно добавить яблоки, чем больше человек жует, тем более выделяется слюна, которая служит защитником зубов, помогая устранить налет.
Другие продукты, которые он предложил, включали чернику из-за ее антиоксидантных свойств. Фиолетовые ягоды имеют низкое содержание сахара, а также защищают десну.
Другие ягоды, которые также следует включить - это клубника, которая может защищать от бактерий, вызывающих зубной налет.
"Питьевая вода имеет гораздо больше преимуществ, чем просто увлажнение, но она также помогает удалить накопление зубного налета и бактерий, помогая сохранить зубы и десну вашего ребенка здоровыми", - добавил стоматолог.
Что вредит зубам
Сладости
Конфеты и пирожные создают в полости рта благоприятную среду для размножения гнилостных бактерий. А те, в свою очередь, повреждают зубную эмаль и приводят к возникновению кариеса.
Именно поэтому сладкоежки должны чаще полоскать рот, чистить зубы и наведываться к стоматологу, чем любители огурцов, капусты и моркови.
Кислые продукты
Это самые вредные продукты для зубов в целом и эмали в частности. Сюда относится газировка, кофе и вино (особенно красное и сухое).
Крахмалистые продукты
Они создают питательную среду для налета. Такие продукты, как хлеб, сухарики, чипсы, картофель фри, кренделя и макаронные изделия, как правило, остаются во рту надолго.
Они легко прилипают к зубам и застревали между ними, служа источником питания для микроорганизмов.
Ранее стоматолог называл точное время, когда нужно чистить зубы утром.
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