У ЗСУ зробили сильну заяву про "народжених не для війни"

У Збройних силах України зробили сильну заяву про "народжених не для війни".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис ЗСУ у Facebook розповідає, про що саме йдеться.

Про що заявили у ЗСУ

У Збройних силах наголосили, що "ми всі народжені не для війни, але й не будемо терпіти несправедливості".

Уточнюється, що саме тому небайдужі українці "об'єднались у потужну силу - Збройні сили України".

"Закінчимо війну на власних умовах", - підсумували у ЗСУ.

Допис ЗСУ (скріншот: facebook.com/AFUkraine)

Ситуація на фронті

18 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. В межах зустрічі обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та будівництво оборонних рубежів.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж доби відбулось 72 бойових зіткнення.

Російські терористи продовжують активні штурми в Донецькій області, а також на Новопавлівському напрямку.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що наші військові успішно відбили атаки розвідувально-диверсійні групи поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області.

Навколо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей продовжуються позиційні бої.