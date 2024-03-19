ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ зробили сильну заяву про "народжених не для війни"

Вівторок 19 березня 2024 12:00
UA EN RU
У ЗСУ зробили сильну заяву про "народжених не для війни" ЗСУ зробили заяву про закінчення війни (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Збройних силах України зробили сильну заяву про "народжених не для війни".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис ЗСУ у Facebook розповідає, про що саме йдеться.

Про що заявили у ЗСУ

У Збройних силах наголосили, що "ми всі народжені не для війни, але й не будемо терпіти несправедливості".

Уточнюється, що саме тому небайдужі українці "об'єднались у потужну силу - Збройні сили України".

"Закінчимо війну на власних умовах", - підсумували у ЗСУ.

У ЗСУ зробили сильну заяву про &quot;народжених не для війни&quot;

Допис ЗСУ (скріншот: facebook.com/AFUkraine)

Ситуація на фронті

18 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. В межах зустрічі обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та будівництво оборонних рубежів.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж доби відбулось 72 бойових зіткнення.

Російські терористи продовжують активні штурми в Донецькій області, а також на Новопавлівському напрямку.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що наші військові успішно відбили атаки розвідувально-диверсійні групи поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області.

Навколо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей продовжуються позиційні бої.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ показали, якими були бої за Авдіївку перед відходом - в останні дні оборони міста.

Читайте також, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити Росія впродовж року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників