У ЗСУ зробили сильну заяву про "народжених не для війни"
У Збройних силах України зробили сильну заяву про "народжених не для війни".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис ЗСУ у Facebook розповідає, про що саме йдеться.
Про що заявили у ЗСУ
У Збройних силах наголосили, що "ми всі народжені не для війни, але й не будемо терпіти несправедливості".
Уточнюється, що саме тому небайдужі українці "об'єднались у потужну силу - Збройні сили України".
"Закінчимо війну на власних умовах", - підсумували у ЗСУ.
Допис ЗСУ (скріншот: facebook.com/AFUkraine)
Ситуація на фронті
18 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. В межах зустрічі обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та будівництво оборонних рубежів.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж доби відбулось 72 бойових зіткнення.
Російські терористи продовжують активні штурми в Донецькій області, а також на Новопавлівському напрямку.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що наші військові успішно відбили атаки розвідувально-диверсійні групи поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області.
Навколо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей продовжуються позиційні бої.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ показали, якими були бої за Авдіївку перед відходом - в останні дні оборони міста.
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