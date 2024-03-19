Партизани дізнались, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити Росія протягом року
Партизани оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств ворога. Протягом 2024 року окупанти планують виготовити там 224 ракети даного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Раніше ми повідомляли, що наш агент проник до Дубненського машинобудівного заводу і добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет . Тоді ж ми дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства", - пишуть партизани, зазначаючи, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік.
Вони також повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Андрій Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.
"На 2024 рік планується виробити - 224 ракети", - зазначили в "АТЕШ".
За інформацією партизан вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.
Що відомо про ракети X-32
Варто зауважити, що відносно нещодавно росіяни модернізували ракети Х-22, додавши їм точності та збільшивши дальність. Оновлений варіант вони назвали Х-32.
Як зазначав колишній речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог додав їм точності та збільшив дальність.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що Росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".
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