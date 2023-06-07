ЗСУ дроном передали воду жінці з дітьми, що застрягли у затопленому будинку: зворушливе відео

Українські військові за допомогою дрона доставили питну воду жінці з дітьми, яких заблокувало у затопленому будинку під Олешками. Ця частина Херсонщини окупована росіянами, які навіть не намагались проводити евакуацію населення.

Небезпечна рятівна операція за допомогою дрону

Захисникам 406 бригади вдалося дроном передати питну воду сім'ї, яка опинились у пастці через підрив росіянами Каховської ГЕС. Військові скористалися Мавіком 3, оскільки він найточніше може діставатись до заданої точки.

На опублікованих кадрах можна побачити, як дитина зворушливо дякую українським військовим, махаючи руками з вікна на даху.

Зазначимо, що раніше в українських каналах Telegram з'являлась інформація про те, що жінка з дітьми залишилась заблокована у затопленому будинку під Олешками.

Окупанти навіть не намагалися врятувати місцеве населення, тому у мережі просили допомоги в українських військових.

"Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій", - напередодні заявив Володимир Зеленський.

Які масштаби затоплення

За попередньою інформацією майже півтора десятка населених пунктів Херсонщини уже затоплені, через підрив дамби Каховської ГЕС. Крім цього є загроза затоплення для 80 поселень. Українська влада проводить евакуацію людей і тварин. Уже вдалося вивезти понад 1 тис. осіб.

Станом на зараз, поліція отримала 3 повідомлення про безвісти зниклих людей у зоні катастрофи.

Раніше ми ділились відео із масштабами підтоплення населених пунктів у Херсонській області.