ВСУ дроном передали воду женщине с детьми, которые застряли в затопленном доме: трогательное видео
Украинские военные с помощью дрона доставили питьевую воду женщине с детьми, которых заблокировало в затопленном доме под Олешками. Эта часть Херсонской области оккупирована россиянами, которые даже не пытались проводить эвакуацию населения.
Трогательным видео поделилась РБК-Украина в канале Telegram.
Опасная спасательная операция с помощью дрона
Защитникам 406 бригады удалось дроном передать питьевую воду семье, оказавшейся в ловушке из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Военные воспользовались Мавиком 3, поскольку он наиболее точно может добраться до заданной точки.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как ребенок трогательно благодарит украинских военных, махая руками с окна на крыше.
Напомним, что ранее в украинских каналах Telegram появлялась информация о том, что женщина с детьми осталась заблокирована в затопленном доме под Олешками.
Оккупанты даже не пытались спасти местное население, поэтому в сети просили помощи у украинских военных.
"Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации", - накануне заявил Владимир Зеленский.
Какие масштабы затопления
По предварительной информации почти полтора десятка населенных пунктов Херсонской области уже затоплены из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кроме того, есть угроза затопления для 80 поселений. Украинские власти проводят эвакуацию людей и животных. Уже удалось вывезти более 1 тис. человек.
На данный момент, полиция получила 3 сообщения о без вести пропавших людей в зоне катастрофы.
Раньше мы делились видео с масштабами подтопления населённых пунктов в Херсонской области.
Ранее мы писали о том, что некоторых животных из затопленного зоопарка "Казкова діброва" удалось спасти.
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