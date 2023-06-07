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ВСУ дроном передали воду женщине с детьми, которые застряли в затопленном доме: трогательное видео

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Херсонская область, Среда 07 июня 2023 14:43
ВСУ дроном передали воду женщине с детьми, которые застряли в затопленном доме: трогательное видео Украинские воины дроном передали воду семье с детьми (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские военные с помощью дрона доставили питьевую воду женщине с детьми, которых заблокировало в затопленном доме под Олешками. Эта часть Херсонской области оккупирована россиянами, которые даже не пытались проводить эвакуацию населения.

Трогательным видео поделилась РБК-Украина в канале Telegram.

Опасная спасательная операция с помощью дрона

Защитникам 406 бригады удалось дроном передать питьевую воду семье, оказавшейся в ловушке из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Военные воспользовались Мавиком 3, поскольку он наиболее точно может добраться до заданной точки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как ребенок трогательно благодарит украинских военных, махая руками с окна на крыше.

Напомним, что ранее в украинских каналах Telegram появлялась информация о том, что женщина с детьми осталась заблокирована в затопленном доме под Олешками.

Оккупанты даже не пытались спасти местное население, поэтому в сети просили помощи у украинских военных.

"Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться в международные организации", - накануне заявил Владимир Зеленский.

Какие масштабы затопления

По предварительной информации почти полтора десятка населенных пунктов Херсонской области уже затоплены из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Кроме того, есть угроза затопления для 80 поселений. Украинские власти проводят эвакуацию людей и животных. Уже удалось вывезти более 1 тис. человек.

На данный момент, полиция получила 3 сообщения о без вести пропавших людей в зоне катастрофы.

Раньше мы делились видео с масштабами подтопления населённых пунктов в Херсонской области.

Ранее мы писали о том, что некоторых животных из затопленного зоопарка "Казкова діброва" удалось спасти.

Читайте также о том, что экологи рассказали о последствиях подрыва плотины Каховского водохранилища.

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Херсонская область Каховская ГЭС