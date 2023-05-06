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Зруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпним

Від чого бувають коліки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Від дитячих коліків страждають багато немовлят, і саме вони - головна причина плачу дітей перших місяців життя. Цікаво, що причини коліків достеменно невідомі й досі, а харчування годуючої мами тут ні до чого.

Про це розповіла дитячий невролог Ірина Платонова в Instagram.

Міф, який ускладнює жінкам життя

Після народження дитини годуючі мами часто сідають на жорстку дієту, уникаючи продуктів, що можуть викликати "бродіння": як от винограду, капусти чи огірків.. Але робити цього не варто.

"Коліки не залежать від харчування мами! Тобто годуюча мама може їсти все!" - стверджує лікарка.

Адже дитина отримує не клітковину, яка може провокувати здуття у жінки. Із грудним молоком вона отримує воду, жири, білки, вуглеводи, вітаміни й мінерали. Тож, жінкам варто харчуватися збалансовано і повноцінно, а не дотримуватися застарілих правил, відмовляючись від багатьох продуктів.

Що таке коліки?

Це повторювані епізоди плачу, які тривають понад 3 годин на день, більше 3 разів на тиждень, продовжуються більше 3 тижнів і починаються приблизно у 3-тижневому віці.

Причини малюкових коліків достеменно не відомі. Коліки з віком проходять самостійно. Переважно до 5 місяців.

Теорії виникнення коліків:

  • Неправильна техніка вигодовування (переїдання, недогодовування, ковтання повітря під час їжі)
  • Непереносимість білка коров‘ячого молока
  • Непереносимість лактози
  • Незрілість шлунково-кишкового тракту
  • Гіпермоторика кишечнику
  • Зміна фекальної мікрофлори

Як допомогти малюку

Для полегшення стану можуть рекомендуватися такі засоби:

  • Контакт "шкіра до шкіри".
  • Викладання на животик перед кожним годуванням.
  • Тепла ванна.
  • Легкий масаж животика малюка.
  • Пробіотики Lactobacillus reuteri. Єдиний штам пробіотиків, що може рекомендуватися при коліках! Проконсультуйтесь з лікарем перед прийомом препаратів.
  • Відтворення аудіозапису серцебиття.
  • "Білий шум" (наприклад, шум водоспаду).
  • Заколисування на руках.
  • Легке сповивання дитини.
  • Спеціальні пози (поза "султана", "тигр на гілці", або "лінивець").

Фото: lactation.lviv.ua

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Також доктор Комаровський розкритикував популярний засіб від кашлю для дітей.

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