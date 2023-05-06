Зруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпним

Від дитячих коліків страждають багато немовлят, і саме вони - головна причина плачу дітей перших місяців життя. Цікаво, що причини коліків достеменно невідомі й досі, а харчування годуючої мами тут ні до чого.
Про це розповіла дитячий невролог Ірина Платонова в Instagram.
Після народження дитини годуючі мами часто сідають на жорстку дієту, уникаючи продуктів, що можуть викликати "бродіння": як от винограду, капусти чи огірків.. Але робити цього не варто.
"Коліки не залежать від харчування мами! Тобто годуюча мама може їсти все!" - стверджує лікарка.
Адже дитина отримує не клітковину, яка може провокувати здуття у жінки. Із грудним молоком вона отримує воду, жири, білки, вуглеводи, вітаміни й мінерали. Тож, жінкам варто харчуватися збалансовано і повноцінно, а не дотримуватися застарілих правил, відмовляючись від багатьох продуктів.
Це повторювані епізоди плачу, які тривають понад 3 годин на день, більше 3 разів на тиждень, продовжуються більше 3 тижнів і починаються приблизно у 3-тижневому віці.
Причини малюкових коліків достеменно не відомі. Коліки з віком проходять самостійно. Переважно до 5 місяців.
Для полегшення стану можуть рекомендуватися такі засоби:
Фото: lactation.lviv.ua
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