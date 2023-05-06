Разрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимой

Миф, усложняющий женщинам жизнь

После рождения ребенка кормящие мамы часто садятся на жесткую диету, избегая продуктов, которые могут вызвать "брожение": как винограда, капусты или огурцов. Но делать этого не стоит.

"Колики не зависят от питания мамы! То есть кормящая мама может есть все!" - утверждает врач.

Ведь ребенок получает не клетчатку, которая может провоцировать вздутие у женщины. С грудным молоком она получает воду, жиры, белки, углеводы, витамины и минералы. Итак, женщинам следует питаться сбалансированно и полноценно, а не соблюдать устаревшие правила, отказываясь от многих продуктов.

Что такое колики?

Это повторяющиеся эпизоды плача, которые длятся более 3 часов в день, более 3 раз в неделю, они продолжаются более 3 недель и начинаются примерно в 3-недельном возрасте.

Причины детских коликов точно не известны. Колики с возрастом проходят самостоятельно. В основном до 5 месяцев.

Теории возникновения коликов:

Неправильная техника вскармливания (переедание, недокорм, глотание воздуха во время еды)

Непереносимость белка коровьего молока

Непереносимость лактозы

Незрелость желудочно-кишечного тракта

Гипермоторика кишечника

Изменение фекальной микрофлоры

Как помочь малышу

Для облегчения состояния могут рекомендоваться следующие средства:

Контакт "кожа к коже".

Выкладывание на живот перед каждым кормлением.

Теплая ванночка.

Легкий массаж живота малыша.

Пробиотики Lactobacillus reuteri. Единственный штамм пробиотиков, который может рекомендоваться при коликах! Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препаратов.

Воспроизведение аудиозаписи сердцебиения.

"Белый шум" (например, шум водопада).

Убаюкивание на руках.

Легкое пеленание ребенка.

Специальные позы (поза "султана", "тигр на ветке", или "ленивец").

Фото: lactation.lviv.ua