Разрушен старый миф о детских коликах, делавший жизнь женщин невыносимой

От детских коликов страдают многие младенцы, и именно они - главная причина плача детей первых месяцев жизни. Интересно, что причины коликов доподлинно неизвестны до сих пор, а питание кормящей мамы здесь ни при чем.
Об этом рассказала детский невролог Ирина Платонова в Instagram.
После рождения ребенка кормящие мамы часто садятся на жесткую диету, избегая продуктов, которые могут вызвать "брожение": как винограда, капусты или огурцов. Но делать этого не стоит.
"Колики не зависят от питания мамы! То есть кормящая мама может есть все!" - утверждает врач.
Ведь ребенок получает не клетчатку, которая может провоцировать вздутие у женщины. С грудным молоком она получает воду, жиры, белки, углеводы, витамины и минералы. Итак, женщинам следует питаться сбалансированно и полноценно, а не соблюдать устаревшие правила, отказываясь от многих продуктов.
Это повторяющиеся эпизоды плача, которые длятся более 3 часов в день, более 3 раз в неделю, они продолжаются более 3 недель и начинаются примерно в 3-недельном возрасте.
Причины детских коликов точно не известны. Колики с возрастом проходят самостоятельно. В основном до 5 месяцев.
Для облегчения состояния могут рекомендоваться следующие средства:
Фото: lactation.lviv.ua
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