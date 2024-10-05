"Зрозуміла, чому наші люди цілують землю": історія Олени з Мелітополя у музеї "Голоси мирних"

Одразу після вторгнення Олена, завжди впевнена у своїх силах, почувала себе розгубленою. Чоловік-військовий говорив, аби вона тікала, але швидко виїхати виявилося неможливим.

"Ми дуже сподівалися, що все ось-ось закінчиться. Знайшли на горищі старий магнітофон і намагалися хоч якийсь зв'язок з Україною зловити. Я навіть відео знімала, як ми до кожного звуку дослухаємося - що відбувається, які насправді новини?" - пригадує Олена.

Одного дня знайома попередила, що ФСБ розпитували про Олену. Всі знали, що візити представників цієї організації закінчуються підвалом і катуваннями. Олена з дитиною втекла того ж вечора, не встигала навіть заїхати за своєю мамою.

"Я ніколи не забуду момент, коли ми опинилися на території, вільній від ворога. Руський мир приніс до мого завжди охайного і чепурного міста сірість, бруд і сміття. Тут же відчувалися радість і свобода. Я стала розуміти, чому люди цілують українську землю", - говорить Олена.

Нині вона живе неподалік від Києва. Каже, що доволі довго не могла прийняти вимушену евакуацію. Антидепресантом для неї стало вишивання.

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