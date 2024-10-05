"Поняла, почему наши люди целуют землю": история Елены из Мелитополя в музее "Голоса мирных"

Сразу после вторжения Елена, всегда уверенная в своих силах, чувствовала себя растерянной. Человек-военный говорил, чтобы она убегала, но быстро уехать оказалось невозможным.

"Мы очень надеялись, что все вот-вот закончится. Нашли на чердаке старый магнитофон и пытались хоть какую-то связь с Украиной поймать. Я даже видео снимала, как мы к каждому звуку прислушиваемся - что происходит, какие действительно новости?" – вспоминает Елена.

Однажды знакомая предупредила, что ФСБ расспрашивали об Елене. Все знали, что визиты представителей этой организации оканчиваются подвалом и пытками. Елена с ребенком сбежала в тот же вечер, не успевала даже заехать за своей мамой.

"Я никогда не забуду момент, когда мы оказались на территории, свободной от врага. Русский мир принес в мой всегда чистоплотный и нарядный город серость, грязь и мусор. Здесь же чувствовались радость и свобода. Я стала понимать, почему люди целуют украинскую землю" , – говорит Елена.

Сейчас она живет недалеко от Киева. Говорит, что долго не могла принять вынужденную эвакуацию. Антидепрессантом для нее стало вышивание.

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