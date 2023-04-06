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Зростатиме, як на дріжджах: слушні поради щодо вирощування на високих грядках

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 10:32
Зростатиме, як на дріжджах: слушні поради щодо вирощування на високих грядках Фото: названо правила вирощування на високих грядках (Home Decorations Insight)
Автор: Володимир Костирін

Наближається час початку активних робіт на городах з висаджування розсади та насіння в заздалегідь підготовлений і удобрений ґрунт. Щоб культури добре розвивалися і в перспективі дали багатий здоровий урожай, досвідчені дачники вдаються до різних процедур підтримки стану ґрунту і рослин, у тому числі на особливих - високих грядках.

Корисні поради про комплекс робіт на таких грядках дають фахівці на Telegram-каналі "Дача. Сад і город".

Що робити, щоб ваші високі грядки радували рясним урожаєм

  • Насамперед слід уникати затоптування ґрунту, і рекомендується мінімізувати ходіння по землі, яку збираєтеся виділити під високі грядки.
  • Змайструйте спеціальний бар'єр для зростання бур'янів. Для цього може підійти, наприклад, старий ковролін, який слід покласти на дно грядки.
  • Про полив слід замислитися заздалегідь. Досвідчені городники називають краплинний полив найкращим варіантом, а побудувати його треба до посадки культур.
  • Високі грядки після посадки слід замульчувати, використовуючи сіно або іншу мульчу (наприклад, солому, тріску або тирсу, хвою, папір, плівку тощо).
  • Удобрювати ґрунт найкраще за допомогою додавання компосту, а взагалі заходи щодо "підгодовування" слід проводити навесні чи восени.
  • Бажано провести аерацію ґрунту, для чого потрібно встромляти вила в землю та акуратно розхитувати їх у різні боки.
  • Коли ви закінчите збирання врожаю на вашому "високому" городі, рекомендують посіяти сидерати (гірчицю, озиме жито та інше).
  • Використовуйте тунельні укриття для більш ранньої вегетації, а також щоб був захист від повернення холодів.
  • Городникам рекомендують використовувати сівозміну для підвищення врожайності, а також зниження захворюваності рослин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які способи допоможуть підготувати грядки до нового сезону для посадки, та як швидко "розбудити" ґрунт.

А також перед цим писали, які овочі не можна садити на грядках поруч, щоб не зіпсувати весь урожай.

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