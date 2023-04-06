Зростатиме, як на дріжджах: слушні поради щодо вирощування на високих грядках

Наближається час початку активних робіт на городах з висаджування розсади та насіння в заздалегідь підготовлений і удобрений ґрунт. Щоб культури добре розвивалися і в перспективі дали багатий здоровий урожай, досвідчені дачники вдаються до різних процедур підтримки стану ґрунту і рослин, у тому числі на особливих - високих грядках.

Корисні поради про комплекс робіт на таких грядках дають фахівці на Telegram-каналі " Дача. Сад і город ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які способи допоможуть підготувати грядки до нового сезону для посадки, та як швидко "розбудити" ґрунт.

А також перед цим писали, які овочі не можна садити на грядках поруч, щоб не зіпсувати весь урожай.