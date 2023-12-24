Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

Дефіцит кадрів

У 2023 році більшість роботодавців зіштовхнулася з дефіцитом кадрів. Через нерівномірне відновлення ринку праці географічно та галузево дефіцит лише посилюється.

Серед основних причин дефіциту кадрів також мобілізація, виїзд українців за кордон і переміщення всередині країни.

У 2024 році 55% опитаних роботодавців планують збільшити кількість співробітників. А 31% шукачів роботи має намір опанувати нову професію, а 13% - змінити поточне місце роботи.

Тобто роботодавцям доведеться вживати заходів для подолання дефіциту кадрів та утримання вже наявних співробітників.

Зростання заробітної плати

Цей інструмент називають одним із найбільш дієвих для подолання дефіциту кадрів у 2023 році.

За даними опитування 46% роботодавців поки не планують переглядати розмір зарплати працівників наступного року. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%.

Проте винагорода співробітників складається не лише із зарплати. Додаткові переваги, як гібридний формат роботи, компенсація витрат на навчання та хобі, додаткові дні відпустки можуть стати допоміжними бонусами.

Військовий рекрутинг

Це нова модель формування війська, коли людина сама може обирати, де і ким служити. Позитивний досвід окремих підрозділів, які набирали фахівців через рекрутинг, засвідчує, що цей інструмент працює.

Такий підхід дозволяє війську залучати максимально кваліфікованих спеціалістів, а людям - чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

Адаптація до потреб ветеранів

Міністерство у справах ветеранів наводить цифру, що після завершення війни в Україні буде близько п'яти мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики.

Завдання суспільства полягає в адаптації середовище до потреб кожної людини. Наприклад, у 2023 році кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 97%, для ветеранів - на 133%.

Англійська мова

На окремих посадах англійську очікують від:

IT-спеціалістів: програміст, верстальник, вебдизайнер, менеджер проєктів

перекладачів та викладачів іноземних мов

керівників: фінансовий директор, виконавчий директор

маркетологів: копірайтер, SEO-спеціаліст, піарник

спеціалістів, що працюють з іноземними суб'єктами чи законодавством: інвестиційний аналітик, менеджер ЗЕД, менеджер з управління екіпажем корабля, податковий консультант

Конкуренція в ІТ

Дослідження показало, що кількість відгуків на одну вакансію у цій категорії у 20-30 разів перевищує середній показник ринку праці. Найбільше шукачів відгукується на професії з нібито низьким порогом входу:

верстальник - 436 відгуків у серпні

Front-end програміст - 311 відгуків у липні

вебдизайнер - 165 відгуків у вересні

тестувальник - 171 відгук у квітні

JavaScript-програміст - 95 відгуків у листопаді

Чи замінить ШІ людей?

Опитування показало, що 33% роботодавців очікують від кандидатів навичок використання ШІ. Водночас у деяких вакансіях роботодавці прямо вказують на заборону його використання.

Проте кожна десята вакансія на сайті написана з використанням штучного інтелекту.

Вплив сезонних чинників

Навесні 2023 року роботодавці активно шукали садівників і дизайнерів інтер'єрів. Влітку зріс попит на будівельників, арматурників і монтажників. Напередодні нового навчального сезону роботодавці активізували пошук педагогів.

Таким чином на певні спеціальності попит підвищується під впливом сезонних чинників.

Така тенденція може зберегтися й у 2024. Тобто роботодавці та шукачі можуть розраховувати на певну прогнозованість та стабільність.