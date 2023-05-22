Зростання цін на продукти. Як українцям заощадити на покупках сьогодні: дієві поради

Чому зростають ціни

Сьогодні інфляція в Україні знаходиться на достатньо високому рівні, однак при цьому з початку 2023 року динаміка почала сповільнюватися.

За даними Держстату, у квітні у річному вимірі виражена інфляція становить 17,9%. Однак, інфляція продуктів харчування все ще тримається на рівні вище 20% - у квітні цей показник становив 22%.

Аналітик та фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький каже, що одна з головних причин інфляції - це корекція цінового ландшафту у зв‘язку зі зміною економічних умов, викликаних повномасштабною війною Росії проти України.

Зокрема, ця корекція продовжується, і вона характерна для багатьох країн, навіть економічно розвинених і стійких.

Експерт прогнозує, що ціни і далі продовжать зростати, в тому числі у зв‘язку з можливим поверненням податків на довоєнний рівень. Мова йде про повернення з липня 2023 року ПДВ з 7% до 20% на пальне, можливий перегляд тарифів на комунальні послуги у бік зростання.

"Уряд і надалі буде намагатись підтримувати платоспроможність громадян і адекватно реагувати на інфляційні ризики шляхом перегляду мінімальних стандартів життя. Однак, все це має бути в межах фінансових можливостей бюджету", - говорить він.

Як економити на продуктах

Як же економити сьогодні на продуктах простим українцям? Експерт з бухгалтерського обліку і оподаткування Олександр Золотухін назвав 7 простих порад, які допоможуть це зробити.

Йдіть за покупками, якщо ви не голодні - спочатку вгамуйте свій голод і потім йдіть по магазинах. Адже голодна людина купує більше.

Купуйте тільки те, що розташоване на "задвірках" супермаркету. Такі продукти зазвичай коштують дешевше.

Не ведіться на товари, які розташовані біля каси.

Перед походом в супермаркет напишіть на листочку перелік того, що вам потрібно. І не купуйте того, чого у писку немає.

Ходіть в різні супермаркети, не купуйте в одному. Порівнюйте ціни і беріть в тому, де дешевше.

Слідкуйте за знижками - користуйтеся мобільними додатками супермаркетів, через які можна отримувати інформацію про знижки.

Порівнюючи ціни різних товарів, дивіться ціну за кілограм, літр, а не за упаковку.

А як ще заощаджувати?

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