Зробіть це перед посадкою картоплі та зберете урожай відрами

Зібрати чудовий урожай картоплі можна навіть на невеликій ділянці. Найголовніше – це правильний догляд за цим популярним овочом.

Як зробити так, щоб картопля дала врожай – читайте у матеріалі Styler.

Що зробити для врожаю картоплі

Для того, щоб збільшити врожай картоплі, можна використовувати розчин мідного купоросу.

Для цього змішайте в 10 літрах води, 50 г мідного купоросу, 100 г борної кислоти та 10 г марганцю. Цим розчином можна обприскувати або замочити самі бульби перед посадкою.

Цей спосіб прискорить зростання картоплі, що дозволить одержати багатий урожай восени. Також він убереже рослини від більшості хвороб.

Ще один спосіб, щоб підвищити врожайність, можна підгодувати картоплю під корінь, коли формуються бутони.

Для підживлення змішайте 3 ст. л. золи та 1 ч. л. сульфату калію – цієї кількості достатньо на 1 погонний метр грядки.

Також, щоби підвищити врожайність, перед пророщуванням картоплини надрізають. На великих бульбах роблять глибокий поперечний надріз, залишаючи невелику перемичку товщиною 1-2 см. Це необхідно, щоб розбудити всі почки на клубнях і досягти появи максимальної кількості паростків.