Сделайте это в Новогоднюю ночь, чтобы дома было счастье. Ритуалы от негатива и для укрепления отношений

Новогодняя ночь считается особым моментом, когда можно загадывать желания. Кроме этого, существует мнение, что определенные ритуалы, особенно если проводить их в полночь, способны защитить от всего плохого и спасти отношения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать в Новогоднюю ночь, чтобы в доме весь год было счастье.

Ритуал на укрепление отношений и гармонии в семье

"Новогодний период - прекрасная возможность привлечь гармонию и взаимопонимание в семье. Этот ритуал поможет укрепить связи с близкими людьми и обеспечит тепло и поддержку на весь год", - рассказала Лия.

Для того чтобы весь год была любовь, делайте следующее:

в Новогоднюю ночь возьмите несколько красных нитей (символизируют энергию любви и гармонии)

свяжите их в узел, думая о своей семье

когда будете завязывать каждый узелок, проговаривайте следующие слова: "Пусть любовь и поддержка всегда будет с нами. Желаю нашей семье счастья, здоровья и мира в сердцах"

потом эти нити можно хранить дома, там, где вы чаще всего находитесь вместе с семьей - на кухне или в спальной комнате.

Новогодний ритуал для любви (иллюстрация: freepik.com)

Ритуал с солью на Новый год

"Начать новый год с чистой энергией важно для того, чтобы оставить позади все неприятные события и стрессы предыдущего года. Это поможет очистить пространство от негативных эмоций и мыслей", - пояснила Лагуз.

Как защититься от всего плохого на Новый год: