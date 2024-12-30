Сделайте это в Новогоднюю ночь, чтобы дома было счастье. Ритуалы от негатива и для укрепления отношений
Новогодняя ночь считается особым моментом, когда можно загадывать желания. Кроме этого, существует мнение, что определенные ритуалы, особенно если проводить их в полночь, способны защитить от всего плохого и спасти отношения.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать в Новогоднюю ночь, чтобы в доме весь год было счастье.
Ритуал на укрепление отношений и гармонии в семье
"Новогодний период - прекрасная возможность привлечь гармонию и взаимопонимание в семье. Этот ритуал поможет укрепить связи с близкими людьми и обеспечит тепло и поддержку на весь год", - рассказала Лия.
Для того чтобы весь год была любовь, делайте следующее:
- в Новогоднюю ночь возьмите несколько красных нитей (символизируют энергию любви и гармонии)
- свяжите их в узел, думая о своей семье
- когда будете завязывать каждый узелок, проговаривайте следующие слова: "Пусть любовь и поддержка всегда будет с нами. Желаю нашей семье счастья, здоровья и мира в сердцах"
- потом эти нити можно хранить дома, там, где вы чаще всего находитесь вместе с семьей - на кухне или в спальной комнате.
Новогодний ритуал для любви (иллюстрация: freepik.com)
Ритуал с солью на Новый год
"Начать новый год с чистой энергией важно для того, чтобы оставить позади все неприятные события и стрессы предыдущего года. Это поможет очистить пространство от негативных эмоций и мыслей", - пояснила Лагуз.
Как защититься от всего плохого на Новый год:
- возьмите соль (символ очищения) и немного рассыпьте в каждой комнате вашего дома
- когда наступит полночь, скажите: "Соль очищает пространство от всего негативного. Пусть этот год принесет только свет и позитив"
- после этого осторожно соберите соль и выбросьте ее как можно дальше от дома, чтобы вместе с ней ушли и все невзгоды.
К слову, ранее мы рассказывали, что запрещено дарить на Новый год.
Также астролог назвала новогодний ритуал для богатства.