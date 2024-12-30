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Сделайте это в Новогоднюю ночь, чтобы дома было счастье. Ритуалы от негатива и для укрепления отношений

Понедельник 30 декабря 2024 20:31
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Сделайте это в Новогоднюю ночь, чтобы дома было счастье. Ритуалы от негатива и для укрепления отношений Что надо делать в Новогоднюю ночь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Лия Лагуз

Новогодняя ночь считается особым моментом, когда можно загадывать желания. Кроме этого, существует мнение, что определенные ритуалы, особенно если проводить их в полночь, способны защитить от всего плохого и спасти отношения.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать в Новогоднюю ночь, чтобы в доме весь год было счастье.

Ритуал на укрепление отношений и гармонии в семье

"Новогодний период - прекрасная возможность привлечь гармонию и взаимопонимание в семье. Этот ритуал поможет укрепить связи с близкими людьми и обеспечит тепло и поддержку на весь год", - рассказала Лия.

Для того чтобы весь год была любовь, делайте следующее:

  • в Новогоднюю ночь возьмите несколько красных нитей (символизируют энергию любви и гармонии)
  • свяжите их в узел, думая о своей семье
  • когда будете завязывать каждый узелок, проговаривайте следующие слова: "Пусть любовь и поддержка всегда будет с нами. Желаю нашей семье счастья, здоровья и мира в сердцах"
  • потом эти нити можно хранить дома, там, где вы чаще всего находитесь вместе с семьей - на кухне или в спальной комнате.

Що треба робити на Новий рік, аби розбагатіти та знайти щастя. Не забудьте про це в ніч на 1 січня

Новогодний ритуал для любви (иллюстрация: freepik.com)

Ритуал с солью на Новый год

"Начать новый год с чистой энергией важно для того, чтобы оставить позади все неприятные события и стрессы предыдущего года. Это поможет очистить пространство от негативных эмоций и мыслей", - пояснила Лагуз.

Как защититься от всего плохого на Новый год:

  • возьмите соль (символ очищения) и немного рассыпьте в каждой комнате вашего дома
  • когда наступит полночь, скажите: "Соль очищает пространство от всего негативного. Пусть этот год принесет только свет и позитив"
  • после этого осторожно соберите соль и выбросьте ее как можно дальше от дома, чтобы вместе с ней ушли и все невзгоды.

К слову, ранее мы рассказывали, что запрещено дарить на Новый год.

Также астролог назвала новогодний ритуал для богатства.

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