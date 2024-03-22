Зробіть це і на вас ніколи не сяде кліщ під час прогулянки

Кліщі переносять небезпечні бактерії

Якщо ви не відреагуєте вчасно, близька зустріч із кліщем може призвести до серйозних захворювань, зокрема неврологічних. Тож важливо швидко видалити кліща. Чим довше кліщ тримається, тим більший ризик розвитку еритеми. Звідси прямий шлях до проблем із самопочуттям.

Крім уважного огляду свого тіла після кожної прогулянки (зокрема, шкіри на голові, під пахвами та інших непомітних місць, про які легко забути), слід приділити увагу й профілактиці.

Що не люблять кліщі?

Вчені з університету Масарика в Брно провели цікаве дослідження. Вони вирішили перевірити, яка група крові найбільше приваблює цих шкідливих комах. Тож було перевірено 100 людей з різними групами крові.

Експеримент показав, що люди з групою крові В найменше стають мішенню кліщів (15% випадків). Найчастіше кліщі "чіплялися" до людей з групою крові А. Однак слід пам'ятати, що група респондентів налічувала всього 100 осіб. Таким чином, вони можуть бути не дуже репрезентативними, тому дані можна розглядати як довідник і цікавість, а не підтверджені та 100% певні дані.

Що не подобається кліщам, крім обраних груп крові?

Ці паразити тікають від обраних запахів. Перед виходом у ліс, крім магазинних або аптечних засобів, сходіть на кухню. Там ви знайдете чудову спецію, яку уникають комахи.

Як захиститися від кліщів?

У похід в ліс або парк візьміть з собою шматочок теплого яблучного пирога або шматочок кориці в якості перекусу. Кліщі не виносять запаху кориці. Ви також можете приготувати тонік з водою та ефірною олією кориці, але тут будьте обережні.

Кориця - поширений алерген, тому якщо після збризкування таким розчином шкіра починає свербіти або червоніє. Можна також натерти на тертці паличку кориці і покласти в пакет, а пакет покласти в кишеню. Тепло вашого тіла допоможе поширити навколо вас аромат кориці.

Якщо вам не подобається гостра кориця, ви можете вибрати лемонграсс з освіжаючим, інтенсивним ароматом. Його можна купити у великих супермаркетах. Злегка подрібнену стеблину можна взяти на прогулянку, а решту використовувати для приготування їжі, наприклад, бульйону з птиці або риби.

Також кліщі не переносять запах шавлії, лаванди, чебрецю, гвоздики, лимонника, м'яти, евкаліпта і розмарину.