Сделайте это и на вас никогда не сядет клещ во время прогулки

Клещи переносят опасные бактерии

Если вы не отреагируете вовремя, близкая встреча с клещом может привести к серьезным заболеваниям, включая неврологические. Поэтому важно быстро удалить клеща. Чем дольше клещ держится, тем больше риск развития эритемы. Отсюда прямой путь к проблемам с самочувствием.

Кроме внимательного осмотра своего тела после каждой прогулки (в частности, кожи на голове, под мышками и других незаметных мест, о которых легко забыть), следует уделить внимание и профилактике.

Что не любят клещи?

Ученые из университета Масарика в Брно провели любопытное исследование. Они решили проверить, какая группа крови больше всего привлекает этих вредных насекомых. Так что были проверены 100 человек с разными группами крови.

Эксперимент показал, что люди с группой крови В меньше становятся мишенью клещей (15% случаев). Чаще клещи "цеплялись" к людям с группой крови А. Однако следует помнить, что группа респондентов насчитывала всего 100 человек. Таким образом они могут быть не очень репрезентативными, поэтому данные можно рассматривать как справочник и любопытство, а не подтвержденные и 100% определенные данные.

Что не нравится клещам, кроме избранных групп крови?

Эти паразиты убегают от выбранных запахов. Перед выходом в лес кроме магазинных или аптечных средств сходите на кухню. Там вы найдете отличную специю, избегающую насекомых.

Как защититься от клещей?

В поход в лес или парк возьмите с собой кусочек теплого яблочного пирога или кусочек корицы в качестве перекуса. Клещи не выносят запаха корицы. Вы также можете приготовить тоник с водой и эфирным маслом корицы, но будьте осторожны.

Корица – распространенный аллерген, поэтому если после сбрызгивания таким раствором кожа начинает чесаться или краснеет. Можно также натереть на терке палочку корицы и положить в пакет, а пакет положить в карман. Тепло вашего тела поможет распространить вокруг вас аромат корицы.

Если вам не нравится острая корица, вы можете выбрать лемонграсс с освежающим, интенсивным ароматом. Его можно приобрести в больших супермаркетах. Слегка измельченный стебель можно взять на прогулку, а остальное использовать для приготовления пищи, например, бульона из птицы или рыбы.

Также клещи не переносят запах шалфея, лаванды, чабреца, гвоздики, лимонника, мяты, эвкалипта и розмарина.