Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорого

Створення стильного та елегантного образу - це ціле мистецтво. Для створення дорогого іміджу не потрібно купувати величезну кількість одягу, достатньо знати кілька основних правил.
У матеріалі Styler читайте 7 порад, як виглядати модно і надзвичайно.
Оверсайз образи виглядають виграшніше і підходять практично всім. Тому ви можете купити сорочку на розмір більше та виглядати ефектно.
Не бійтеся оверсайзу (фото: joy-pup.com)
Дізнайтесь які вирізи у топів підходять вам. Правильна геометрія в портретній зоні в даний момент робить образ гармонійним і незабутнім.
Використовуйте правило "два на два". Ви купуєте два предмети гардеробу в класичному стилі, наприклад, жакет і штани і розбавляєте образ двома повсякденними виробами. Це може бути футболка та кеди, наприклад.
Безпрограшна рекомендація, щоб виглядати ефектно та дорого вибирайте однотонний одяг. Існують благородні відтінки, які зроблять образ більш елегантним та вишуканим. Такими кольорами є молочний, бежевий, чорний та білий.
Джинси скінні поступово виходять із моди. Замініть їх на більш вільний силует.
Вибирайте стиль Old Money. Він про мінімалізм, базові кольори, стриманість. Однією з найпопулярніших представниць цього стилю, з якою й досі беруть приклад, вважають принцесу Діану.
Не надягайте на себе багато прикрас. Деякі невірно вважають, що їх велика кількість зробить їхній образ дорожчим, але це не так.
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