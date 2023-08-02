Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорого

Создание стильного и элегантного образа - это целое искусство. Для создания дорогого имиджа не нужно покупать огромное количество одежды, достаточно знать несколько главных правил.
В материале Styler читайте 7 советов, как выглядеть модно и сногсшибательно.
Оверсайз образы выглядят более выигрышно и подходят практически всем. Поэтому вы можете купить рубашку на размер больше и выглядеть эффектно.
Не бойтесь оверсайза (фото: joy-pup.com)
Узнайте какие вырезы у топов подходят вам. Правильная геометрия в портретной зоне в момент делает образ гармоничным и незабываемым.
Используйте правило "два на два". Вы покупаете два предмета гардероба в классическом стиле, например, жакет и брюки и разбавляете образ двумя повседневными изделиями. Это может быть футболка и кеды, к примеру.
Беспроигрышная рекомендация, чтобы выглядеть эффектно выбирайте однотонную одежду. Существуют благородные оттенки, которые сделают образ более элегантным и изысканным. Такими цветами являются молочный, бежевый, черный и белый.
Джинсы скинни постепенно выходят из моды. Замените их на более свободный силуэт.
Выбирайте стиль Old Money. Он про минимализм, базовые цвета, сдержанность. Одной из самых популярных представительниц этого стиля, с которой до сих пор берут пример, считают принцессу Диану.
Не надевайте на себя много украшений. Некоторые неверно считают, что большое количество украшений сделает их образ дороже, но это не так.
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