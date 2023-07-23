Зробіть надріз на губці перед тим як мити посуд. Лайфхак, який змінює все

Губки для миття посуду мають пористу структуру, щоб утворювати піну від рідкого засобу. А як щодо того, щоб порізати губку?
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Рідкі миючі засоби для посуду - це дуже зручно, але не надто безпечно. Усе ж таки це хімія, яку треба дуже ретельно вимивати. Навряд чи хтось по десять разів полоще тарілки, перш ніж відправити їх на сушку.
Альтернативою може стати мило, з яким так само можна навести лад на кухні. Проте тверді брусочки - це не завжди зручно.
Саме тому варто взяти нову губку і зробити надріз по центру. Після цього вставте в отвір шматочок твердого мила (його можна нарізати завчасно). З таким лайфхаком можна перемити дуже багато посуду, і вам не доведеться знову і знову милити губку.
Любителі альтернативних засобів для миття посуду рекомендують користуватися звичайним господарським милом.
Воно складається з натуральних компонентів і не шкодить здоров'ю. Тим не менш мило, як й інші засоби, сушить шкіру рук. Тож використовуйте рукавички, а після миття - крем для рук.
Для цього можна використовувати ряд підручних засобів, які є майже на кожній кухні:
Останнім засобом користувалися наші пращури, які не мали доступу не те щоб до спецзасобів, а навіть до господарського мила.
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