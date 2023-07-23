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Сделайте надрез на губке перед мытьем посуды. Лайфхак, меняющий все

Зачем резать губку для посуды (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Губки для мытья посуды имеют пористую структуру, чтобы образовывать пену от жидкого средства. А как насчет того, чтобы порезать губку?

Узнайте, как это изменит мытье посуды - в материале Styler далее.

Зачем резать губку

Жидкие моющие средства - это очень удобно, но не слишком безопасно. Все же это химия, которую нужно очень тщательно вымывать. Вряд ли кто-то по десять раз полощет тарелки, прежде чем отправить их на сушку.

Альтернативой может стать мыло, с которым так же можно навести порядок на кухне. Однако твердые брусочки - это не всегда удобно.

Именно поэтому следует взять новую губку и сделать надрез по центру. После этого вставьте в отверстие кусочек твердого мыла (его можно порезать заранее). С таким лайфхаком можно перемыть очень много посуды, и вам не придется снова и снова мылить губку.

Какое мыло использовать

Любители альтернативных средств для мытья посуды рекомендуют пользоваться обычным хозяйственным мылом.

Оно состоит из натуральных компонентов и не вредит здоровью. Тем не менее мыло, как и другие средства, сушит кожу рук. Поэтому используйте перчатки, а после мытья - крем для рук.

Чем еще можно вымыть посуду

Для этого можно использовать ряд подручных средств, имеющихся почти на каждой кухне:

  • сухую горчицу
  • пищевую соду
  • древесную золу

Последним средством пользовались наши предки, которые не имели доступа не то чтобы к спецсредствам, а даже к хозяйственному мылу.

Раньше мы писали, что девушка вымыла волосы Fairy и показала, что произошло с ее волосами.

Читайте также, что произойдет, если часто оставлять посуду грязной на ночь.

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