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Зробіть надріз на губці перед тим як мити посуд. Лайфхак, який змінює все

Новость на русском →
Неділя 23 липня 2023 19:32
Зробіть надріз на губці перед тим як мити посуд. Лайфхак, який змінює все Навіщо різати губку для посуду (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Губки для миття посуду мають пористу структуру, щоб утворювати піну від рідкого засобу. А як щодо того, щоб порізати губку?

Дізнайтеся, як це змінить миття посуду - в матеріалі Styler далі.

Навіщо різати губку

Рідкі миючі засоби для посуду - це дуже зручно, але не надто безпечно. Усе ж таки це хімія, яку треба дуже ретельно вимивати. Навряд чи хтось по десять разів полоще тарілки, перш ніж відправити їх на сушку.

Альтернативою може стати мило, з яким так само можна навести лад на кухні. Проте тверді брусочки - це не завжди зручно.

Саме тому варто взяти нову губку і зробити надріз по центру. Після цього вставте в отвір шматочок твердого мила (його можна нарізати завчасно). З таким лайфхаком можна перемити дуже багато посуду, і вам не доведеться знову і знову милити губку.

Яке мило використовувати

Любителі альтернативних засобів для миття посуду рекомендують користуватися звичайним господарським милом.

Воно складається з натуральних компонентів і не шкодить здоров'ю. Тим не менш мило, як й інші засоби, сушить шкіру рук. Тож використовуйте рукавички, а після миття - крем для рук.

Чим ще можна вимити посуд

Для цього можна використовувати ряд підручних засобів, які є майже на кожній кухні:

  • суху гірчицю
  • харчову соду
  • деревну золу

Останнім засобом користувалися наші пращури, які не мали доступу не те щоб до спецзасобів, а навіть до господарського мила.

Раніше ми писали, що дівчина вимила волосся Fairy і показала, що сталося з її волоссям.

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