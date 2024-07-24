Зробіть форму, не виходячи з дому. 6 найкращих додатків для домашніх тренувань

Centr

Ціна: 29,99 доларів на місяць

Centr пропонує щоденні відео з тренуваннями, які ви можете практикувати як у спортзалі, так і вдома, охоплюючи різноманітні дисципліни (HIIT, силові тренування, бокс та навіть йогу та пілатес).

Плани харчування дозволяють вам знайти здорові, смачні рецепти, в той час як керовані медитації та поради щодо сну допомагають вам налаштуватися на правильний психологічний лад.

Centr пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію, а щомісячні підписки коштують 29.99 доларів. Однак ви можете розглянути річну підписку, яка пропонує щедру знижку на щомісячну ставку, скорочуючи її до 10 доларів на місяць.

Centr (фото: Centr)

Nike Training Club

Ціна: безкоштовно

У березні 2020 року Nike зробила контент свого додатка Nike Training Club повністю безкоштовним на 90 днів, щоб допомогти людям підтримувати форму, поки вони залишаються вдома під час пандемії COVID-19. З тих пір застосунок став повністю безкоштовним для користувачів, і на відміну від інших у цьому списку, більше немає платної версії.

Однак із оновленням Nike видалила деякі зі своїх програм тренувань, які раніше були популярною функцією додатка.

Натомість тепер у вас є можливість фільтрувати тренування по групах м'язів - прес і кор, руки і плечі або сідниці та ноги, фокус тренування - витривалість, рухливість, сила та йога, а ще з обладнання. Також є можливість фільтрувати за тривалістю, рівнем та інтенсивністю.

Nike Training Club (фото: Future)

Fiit

Ціна : 9,99 доларів на місяць, групові заняття безкоштовно

Якщо вам подобається важка атлетика, йога або кардіо, додаток Fiit допоможе вам.

Інтуїтивні функції у додатку, чіткий моніторинг показників та інструктори світового рівня - це лише деякі з переваг членства у Fiit. Від силових тренувань до тренувань тільки на біговій доріжці та спінінгу, ви можете нарощувати силу та покращувати кардіо прямо у себе вдома. Потім ви можете охолонути і знову почати без перемикання додатків.

Є безкоштовні та платні варіанти, але ви отримаєте велику цінність, якщо вирішите заплатити. Ви також можете отримати безкоштовну пробну версію, якщо ви не впевнені. Функціональний фітнес, HIIT, йога або дихальні вправи - все це також є у додатку.



Fiit (фото: FIIT)

Apple Fitness Plus

Ціна: 9,99 доларів на місяць

Apple Fitness Plus - найкращий додаток для тренувань, особливо якщо ви використовуєте Apple Watch. Тут є HIIT, силові тренування, тренування на прес, йога, пілатес та заняття з медитації, які ведуть різні тренери.

Застосунок може здатися трохи переважним на перший погляд, але заняття можна фільтрувати за тренером, часом і музикою, під яку ви волієте тренуватися.

Ви також можете додавати заняття до своєї бібліотеки, що дозволяє вибирати серед них, які ви відвідували раніше або плануєте відвідувати в майбутньому.

Під час тренування, якщо ви носите одні з найкращих Apple Watch, ви зможете бачити статистику на екрані. Коли додаток вперше був запущений, для використання Fitness Plus вам потрібно було мати Watch, але Apple зняла це обмеження у 2022 році.

Apple Fitness Plus (фото: Future)

Sweat

Ціна: 19,99 доларів на місяць

Придуманий австралійським персональним тренером Кайлою Ітсінес, додаток Sweat розпочався як серія завантажуваних посібників Bikini Body Guides у 2015 році. Тепер він перетворився на широкий тренувальний додаток з кількома різними програмами та рецептами, які допоможуть вам досягти ваших цілей.

Існує структурована програма для кожного - від нової мами, яка робить перші кроки у пост-родовий фітнес, до дівчини, яка бажає отримати більше впевненості у тренажерному залі.

Тренери включають саму Кайлу, а також таких людей, як Кельсі Веллс, Чонтел Данкан, Бріттані Вільямс та Стефані Санзо. Ви можете легко перемикати свою програму та брати заняття на запит, якщо хочете додати незвичайне балетне тренування у свій план.

Sweat (фото: Sweat)

EvolveYou

Ціна: 16,99 доларів на місяць

Якщо ви любите урізноманітнити свої тренування, чергуючи кардіо або силові тренування, пілатес або HIIT, тренажерний зал або тренування у вітальні, EvolveYou - це додаток для тренувань, яку варто розглянути.

Розроблений для жінок персональним тренером Кріссі Села, додаток включає шість різних тренерів, кожен з яких пропонує безліч різних тренувальних планів на вибір.

Також можна відтворювати власну музику або слухати подкаст під час тренування. Є 14-денна безкоштовна пробна версія, якщо ви хочете спробувати додаток перед оформленням членства.

EvolveYou (фото: EvolveYou)