Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу
Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про свою боротьбу із зайвою вагою. Зокрема, вона згадала про те, як страждала на серйозний розлад харчової поведінки - булімію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "RAMINA".
Як Раміна боролася із зайвою вагою
За словами блогерки, на шляху до бажаної фігури вона зіштовхувалась з постійними спокусами, часто зривалася і займалася самоїдством через це.
"Це коли я вирішила з понеділка худнути. Понеділок, вівторок середа - я худну, четвер ще нормально, але п'ятниця і ми кудись йдемо з подружками. Вони у мене худі, а я на дієті. Пішли в кіно, вони беруть солоний та солодкий попкорн, я з'їла свій - ті кілограми, які скинула за 5 днів, повернулися".
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
"В суботу звинувачую себе: чому скрізь всі худі, а я одна з зайвою вагою? Чому я маю вигляд жінки, яка народжувала, хоча я ще не народжувала. Неділя - їм все підряд, тому що з понеділка знову худнемо. І так по колу, - розповіла Раміна.
До цього додавався, каже знаменитість, спорт, різні спеціалісти, обмеження у 1200 калорій на день.
Також вона зізналась, що страждала на булімію. Журналістка згадала, що в її дитинстві фастфуд був як нагорода.
Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
"У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене McDonalds був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекала поки вони працювали".
"Мама у мене повненька, а тато худий. Маму знайомі гнобили за це, і мені казали, щоб я не була як вона. Тож я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти "500 калорій", монодієти, займалася спортом - наїстися вдосталь, і потім проблюватися", - поділилася вона.
Також Есхакзай зізналася, що саме через розлади харчової поведінки вона потрапила до психотерапевта.
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