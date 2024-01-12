ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу

П'ятниця 12 січня 2024 20:27
UA EN RU
Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про свою боротьбу із зайвою вагою. Зокрема, вона згадала про те, як страждала на серйозний розлад харчової поведінки - булімію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "RAMINA".

Як Раміна боролася із зайвою вагою

За словами блогерки, на шляху до бажаної фігури вона зіштовхувалась з постійними спокусами, часто зривалася і займалася самоїдством через це.

"Це коли я вирішила з понеділка худнути. Понеділок, вівторок середа - я худну, четвер ще нормально, але п'ятниця і ми кудись йдемо з подружками. Вони у мене худі, а я на дієті. Пішли в кіно, вони беруть солоний та солодкий попкорн, я з'їла свій - ті кілограми, які скинула за 5 днів, повернулися".

Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"В суботу звинувачую себе: чому скрізь всі худі, а я одна з зайвою вагою? Чому я маю вигляд жінки, яка народжувала, хоча я ще не народжувала. Неділя - їм все підряд, тому що з понеділка знову худнемо. І так по колу, - розповіла Раміна.

До цього додавався, каже знаменитість, спорт, різні спеціалісти, обмеження у 1200 калорій на день.

Також вона зізналась, що страждала на булімію. Журналістка згадала, що в її дитинстві фастфуд був як нагорода.

Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене McDonalds був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекала поки вони працювали".

"Мама у мене повненька, а тато худий. Маму знайомі гнобили за це, і мені казали, щоб я не була як вона. Тож я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти "500 калорій", монодієти, займалася спортом - наїстися вдосталь, і потім проблюватися", - поділилася вона.

Також Есхакзай зізналася, що саме через розлади харчової поведінки вона потрапила до психотерапевта.

Раніше Раміна вперше назвала причину розриву з екснареченим Проніним.

Також Тишкевич вперше після коми розповіла, як опинилася у реанімації.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогерка диета