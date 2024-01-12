Похудела на 10 кг. Рамина Эсхакзай вспомнила о своей серьезной болезни

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай рассказала о своей борьбе с лишним весом. В частности, она вспомнила о том, как страдала серьезным расстройством пищевого поведения - булимией.

Как Рамина боролась с лишним весом

По словам блогерши, на пути к желаемой фигуре она сталкивалась с постоянными соблазнами, часто срывалась и занималась самоедством из-за этого.

"Это когда я решила с понедельника худеть. Понедельник, вторник среда - я худею, четверг еще нормально, но пятница и мы куда-то идем с подружками. Они у меня худые, а я на диете. Пошли в кино, они берут соленый и сладкий попкорн, я съела свой - те килограммы, которые сбросила за 5 дней, вернулись".

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"В субботу обвиняю себя: почему везде все худые, а я одна с лишним весом? Почему я выгляжу как женщина, которая рожала, хотя я еще не рожала. Воскресенье - им все подряд, потому что с понедельника снова худеем. И так по кругу, - рассказала Рамина.

К этому добавлялся, говорит знаменитость, спорт, различные специалисты, ограничения в 1200 калорий в день.

Также она призналась, что страдала булимией. Журналистка вспомнила, что в ее детстве фастфуд был как награда.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"У нас не было традиции завтракать, обедать или ужинать вместе. Меня не спрашивали, нравится или нет. Ешь, что есть, и это не всегда было вкусно. У меня McDonalds был как вознаграждение. Я постоянно ходила с родителями на работу и ждала пока они работали".

"Мама у меня полненькая, а папа худой. Маму знакомые гнобили за это, и мне говорили, чтобы я не была как она. Поэтому я пила чаи для похудения, экспериментировала диеты "500 калорий", монодиеты, занималась спортом - наесться вдоволь, и потом проблеваться", - поделилась она.

Также Эсхакзай призналась, что именно из-за расстройства пищевого поведения она попала к психотерапевту.