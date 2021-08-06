Зрелищный звездопад Персеиды: когда и где наблюдать в Украине

Метеорный поток Персеиды является самым ярким звездопадом лета, и наблюдать падающие звезды метеоры можно в период с 15 июля по 24 августа. Однако лучше всего метеоры будут видны в ночь максимального воздействия потока.

Согласно данным Астрономического календаря от Главной астрономической обсерватории НАН Украины, такими "зрелищными" датами для Персеид станут ночь с 11 на 12 августа или, вероятно, с 12 на 13 августа.

Так, в это время скорость потока будет достигать 150 метеоритов. При том, что в остальные дни наблюдателей ожидают только 1-2 падающие звезды за час.

Где лучше всего наблюдать звездопад

Как рассказал ученый-астроном Иван Крячко в научно-популярном астрономическом журнале "Наше небо", в августе 2021 года можно будет видеть в течение часа более 40 метеоров из потока Персеиды. Но такую возможность будут иметь те наблюдатели, над которыми будет темно звездное небо, то есть без светового загрязнения, добавил заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН.

Отмечается, что в этом году свет от Луны не помешает "охотникам" за Персеидами, потому что она вечером заходит за горизонт и не появляется на небе до утра.

Если кто-то будет пытаться наблюдать Персеиды в городе или поселке, то шансы значительно меньше - несколько метеоров в течение часа.

"Есть еще одна особенность - чем дальше на юг, то метеоров видно меньше. Если наблюдатель находится на географической широте большей, чем 30 градусов южной широты, то метеоров из потока Персеиды он на своем звездном небе не увидит вообще", - говорится в публикации.

Астроном обратил внимание, что в Украине при условии ясного неба Персеиды видно прекрасно.

"Это, пожалуй, лучший метеорный поток для широкой общественности наблюдателей - лето, еще относительно теплые ночи и уже довольно темное августовское звездное небо", - рассказал Крячко.

Ученый уточнил, что не обязательно во время наблюдений Персеид пристально рассматривать участок неба, где находится радиант потока - то место из которого, как кажется, вылетают метеоры. Достаточно просто смотреть на звездное небо в течение длительного времени - и тогда вы гарантированно увидите "звезды, падающие с неба".

Метеорный поток Персеиды (фото: nashenebo.in.ua)

Метеорный поток можно смотреть онлайн

Если у вас нет возможности наблюдать Персеиды "вживую", то можно посмотреть звездопад онлайн.

Так, управление метеороидов NASA в ночь с 11 на 12 августа планирует показать их в прямом эфире на Facebook, Twitter и YouTube. Такая трансляция будет с 6 до 13 часов по летнему киевскому времени, то есть уже в дневное время для Украины.

Если в ночь на 11 августа небо будет облачным, то эфир попытаются провести снова 12-13 августа. Время будет то же.

Персеиды вызывают мелкие остатки кометы Свифта-Таттла. Период ее обращения вокруг Солнца составляет 133 года и двигаясь вокруг него комета "рассыпала" вдоль своей орбиты часть собственного вещества. Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы, и "мусор", который оставила в межпланетном пространстве комета Свифта-Таттла при попадании в атмосферу нашей планеты вызывает явление метеоров.

Видео: так выглядел метеорный поток Персеиды в 2019