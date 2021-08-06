Видовищний зорепад Персеїди: коли і де спостерігати в Україні

Метеорний потік Персеїди є найяскравішим зорепадом літа, і спостерігати падаючі зірки метеори можна в період з 15 липня по 24 серпня. Однак найкраще метеори будуть видні в ніч максимального впливу потоку.

Згідно з даними Астрономічного календаря від Головної астрономічної обсерваторії НАН України, такими "видовищними" датами для Персеїд стануть ніч з 11 на 12 серпня або, вірогідно, з 12 на 13 серпня.

Так, в цей час швидкість потоку сягатиме 150 метеоритів. При тому, що в інші дні спостерігачів очікують тільки 1-2 падаючі зірки за годину.

Де найкраще спостерігати зорепад

Як розповів вчений-астроном Іван Крячко в науково-популярному астрономічному журналі "Наше небо", у серпні 2021 року можна буде бачити протягом години більше ніж 40 метеорів з потоку Персеїди. Але таку можливість матимуть ті спостерігачі, над якими буде темно зоряне небо, тобто без світлового забруднення, додав завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН.

Зауважується, що в цьому році світло від Місяця не завадить "мисливцям" за Персеїдами, тому що він ввечері заходить за горизонт і не з'являється на небі до ранку.

Якщо хтось намагатиметься спостерігати Персеїди в місті чи селищі, то шанси значно менші - кілька метеорів протягом години.

"Є ще одна особливість - чим далі на південь, то метеорів видно менше. Якщо спостерігач знаходиться на географічній широті більшій, ніж 30 градусів південної широти, то метеорів з потоку Персеїди він на своєму зоряному небі не побачить взагалі", - йдеться в публікації.

Астроном звернув увагу, що в Україні за умови ясного неба Персеїди видно чудово.

"Це, мабуть, найкращий метеорний потік для широкого загалу спостерігачів - літо, ще відносно теплі ночі й вже доволі темне серпневе зоряне небо", - розповів Крячко.

Науковець уточнив, що не обов'язково під час спостережень Персеїд пильно розглядати ділянку неба, де знаходиться радіант потоку - те місце з якого, як здається, вилітають метеори. Досить просто дивитися на зоряне небо протягом тривалого часу - і тоді ви гарантовано побачите "зірки, що падають з неба".

Метеорний потік Персеїди (фото: nashenebo.in.ua)

Метеорний потік можна дивитися онлайн

Якщо у вас немає можливості спостерігати Персеїди "наживо", то можна подивитися зорепад онлайн.

Так, управління метеороїдів NASA в ніч з 11 на 12 серпня планує показати їх у прямому ефірі на Facebook, Twitter і YouTube. Така трансляція буде з 6 до 13 години за літнім київським часом, тобто вже в денний час для України.

Якщо в ніч проти 11 серпня небо буде хмарним, то ефір спробують провести знову 12-13 серпня. Час буде той самий.

Персеїди спричиняють дрібні рештки комети Свіфта-Таттла. Період її обертання навколо Сонця становить 133 роки і рухаючись навколо нього комета "розсипала" вздовж своєї орбіти частину власної речовини. Щороку Земля перетинає орбіту комети, й "сміття", яке залишила у міжпланетному просторі комета Свіфта-Таттла, потрапляючи в атмосферу нашої планети викликає явище метеорів.

Відео: так виглядав метеорний потік Персеїди у 2019