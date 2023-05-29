Зради і неприємні сюрпризи: знаки Зодіаку, яким треба поберегтися просто зараз

Телець

Якщо ваш знак Телець, будьте обачні, адже цього тижня вам не вдасться уникнути скандалів і неприємних сюрпризів. Якщо ви дуже багато обіцяли іншим минулого місяця, настав час виконувати обіцяне.

Об'єктивно оцінюйте свої можливості, а також тримайте при собі емоції, бо можете втратити роботу та дружбу з колегами.

Лев

У вас можуть виникнути неприємності через нервову напруженість, яку ви відчуватимете протягом тижня. На щастя, до агресії не дійде, але будьте обережні.

Цей тиждень може бути виснажливим, тому завчасно заплануйте у своєму графіку поїздку на природу з близькими.

Терези

Вам варто остерігатися обману з боку другої половинки. Астрологи не говорять конкретно про зраду, але ви можете дізнатися не дуже приємну інформацію.

Але це не привід рубати з плеча, спочатку спробуйте поговорити відверто. Може, все не так погано.

Риби

Для вас настав період активної боротьби і протистояння, тож будьте уважні до свого здоров'я. Вам не радять перевантажувати свій організм важкою фізичною роботою.

Знайдіть час для відпочинку собі і вашій другій половинці. Адже вона так чекає романтичної вечері від вас і приємних компліментів.