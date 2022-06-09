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"Зрада" отменяется: в Сильпо объяснили "заоблачную" цену черешен

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 20:32
"Зрада" отменяется: в Сильпо объяснили "заоблачную" цену черешен Фото: в "Сильпо" уточнили цену черешни (facebook.com/silpo)
Автор: Владимир Костырин

В одном из супермаркетов "Сільпо" во Львове заметили в продаже черешню с очень высокой стоимостью - под 2,5 тысячи гривен, что вызвало удивление у покупателей и обсуждения в сети. На самом же деле на ценнике к ягоде была допущена ошибка, которую оперативно исправили.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе "Сильпо".

На самом деле черешня стоит 129 гривен за килограмм.

"Сейчас такая цена на первую украинскую черешню, которая уже приехала в "Сильпо"", - сообщили в администрации.

&quot;Зрада&quot; отменяется: в Сильпо объяснили &quot;заоблачную&quot; цену черешен

В "Сильпо" черешню продают по цене под 130 гривен за килограмм - это корректная стоимость (фото: facebook.com/silpo)

Такая сочная и сладкая ягода родом из Закарпатья и Одесской области прибыла на полки магазинов сети на этой неделе.

Что будет с черешней в магазинах этим летом

"Но разгар сезона еще впереди. По информации, которую мы получаем из фермерских хозяйств, самый горячий сезон черешни будет в середине июня", - отметили в сети.

Вообще в супермаркетах "Сильпо" этим летом обязательно будут отечественные фрукты и ягоды с запада и центра страны, а самые низкие цены будут в разгар сезона, добавили в администрации.

Что касается мелитопольской и херсонской черешни, то из-за временной российской оккупации отдельных районов на юге Украины урожай не удастся привезти в супермаркеты сейчас.

"В то же время можем заверить, что в этом году будет достаточно черешни в садах разных областей Украины. Поэтому и цена будет постепенно становиться наиболее приемлемой. После июньской черешни из Черновицкой, Винницкой областей, Одесщины и Закарпатья в июле в "Сильпо" доставят ягоду из фермерских хозяйств Черкасской, Киевской и Житомирской областей" - говорят в пресс-службе.

Сезон фруктов и ягод в "Сильпо" и цены

  • В настоящее время продолжается сезон клубники, а его пик в сети ожидают в 20-х числах июня.
  • А еще в этом месяце на полках магазинов "Сильпо" обещают собрать лучшие ягоды жимолости.
  • Кроме ягод, в июне ожидаются поставки сладких абрикосов из Одесской и Черновицкой областей.
  • В первой половине июля в супермаркетты доставят раннюю малину, а разгар сезона будет во второй половине июля и продлится до конца августа.
  • Еще второй месяц лета называют лучшим временем для покупки ежевики, поречки и черной смородины.
  • В июле-августе традиционно будут арбузы, дыни и персики.
  • В августе-сентябре ожидается большое количество разных сортов голубики, а начнется сезон еще в июле и может продолжаться и до октября, если повезет с погодными условиями.

"Согласно сезонности тех или иных фруктов будет меняться и цена - чем больше урожай и предложение на рынке, тем ниже будет и цена", - отмечают в "Сильпо".

Ранее мы рассказывали, будет ли дефицит продуктов в Украине этим летом.

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