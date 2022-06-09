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Зрада відміняється: у Сільпо пояснили "захмарну" ціну черешень

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Четвер 09 червня 2022 20:32
Зрада відміняється: у Сільпо пояснили "захмарну" ціну черешень Фото: у "Сільпо" уточнили ціну черешні (facebook.com/silpo)
Автор: Володимир Костирін

В одному з супермаркетів "Сільпо" у Львові помітили у продажу черешню з дуже високою вартістю - під 2,5 тисячі гривень, що викликало здивування у покупців і обговорення в мережі. Насправді ж на ціннику до ягоди була допущена помилка, яку оперативно виправили.

Про це Styler розповіли в прес-службі "Сільпо".

Насправді черешня коштує 129 гривень за кілограм.

"Зараз така ціна на першу українську черешню, яка вже приїхала у "Сільпо"", - повідомили в адміністрації.

Зрада відміняється: у Сільпо пояснили &quot;захмарну&quot; ціну черешень

У "Сільпо" черешню продають за ціною під 130 гривень за кілограм - це коректна вартість (фото: facebook.com/silpo)

Така соковита і солодка ягода родом із Закарпаття та Одеської області прибула на полиці магазинів мережі цього тижня.

Що буде з черешнею в магазинах цього літа

"Та розпал сезону ще попереду. За інформацією, що ми отримуємо з фермерських господарств, найгарячіший сезон черешні буде в середині червня", - зазначили в мережі.

Взагалі в супермаркетах "Сільпо" цього літа обов'язково будуть вітчизняні фрукти і ягоди із заходу і центру країни, а найнижчі ціни будуть в розпал сезону, додали в адміністрації.

Що стосується мелітопольської та херсонської черешні, то через тимчасову російську окупацію окремих районів на півдні України урожай не вдасться привезти в супермаркети зараз.

"У той же час можемо запевнити, що цього року буде вдосталь черешні в садах різних областей України. Тому й ціна поступово ставатиме найбільш прийнятною. Після червневої черешні з Чернівецької, Вінницької областей, Одещини та Закарпаття в липні у «Сільпо» доставлять ягоду з фермерських господарств Черкаської, Київської та Житомирської областей" - кажуть у прес-службі.

Сезон фруктів і ягід в "Сільпо" та ціни

  • Наразі триває сезон полуниці, а його пік в мережі очікують в 20-х числах червня.
  • А ще в цьому місяці на полицях магазинів "Сільпо" обіцяють зібрати кращі ягоди жимолості.
  • Крім ягід, в червні очікуються поставки солодких абрикосів з Одеської та Чернівецької областей.
  • У першій половині липня у супермаркети доставлять ранню малину, а розпал сезону буде в другій половині липня і триватиме до кінця серпня.
  • Ще другий місяць літа називають найкращим часом для покупки ожини, порічки та чорної смородини.
  • У липні-серпні традиційно будуть кавуни, дині та персики.
  • У серпні-вересні очікується велика кількість різних сортів лохини, а почнеться сезон ще в липні та може тривати й до жовтня, якщо пощастить з погодними умовами.

"Відповідно до сезонності тих чи інших фруктів буде змінюватися і ціна - чим більше урожай і пропозиція на ринку, тим нижче буде і ціна", - зауважують в "Сільпо".

Раніше ми розповідали, чи буде дефіцит продуктів в Україні цього літа.

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