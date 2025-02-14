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Зозулька, пташка, серденько, цьомчику. Найтепліші українські звертання до коханих

Які гарні українські слова покажуть усю силу ваших почуттів до іншої людини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Якщо хочеться звертатися до коханої людини ніжно й мелодійно, то українська мова має безліч чарівних слів. Вони передають тепло, турботу та щиру прихильність, роблячи спілкування особливим.

Якими ніжними та ласкавими словами можна звернутись до коханої людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли ми говоримо про любов і ніжність, важливо, щоб і слова передавали це тепло. Для тих, хто тільки переходить на українську, може бути складно підібрати лагідні звертання, але є проста порада: якщо ви звикли використовувати назви тваринок, просто додайте до них "суфікс ніжності" -еня.

Наприклад "котик" стане "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Проте й українська мова багата на свої теплі прізвиська і ось декілька із них:

Лагідні слова для жінок

  • Ясочка
  • Ластівочка
  • Лебедонька або лебідка
  • Пташка
  • Горличка
  • Кралечка
  • Крихітка
  • Кохана
  • Миленька
  • Квіточка
  • Лисенятко
  • Кралечко

Лагідні слова для чоловіків

  • Голуб мій
  • Жайворонок
  • Солоденький
  • Джиґан
  • Коханий
  • Любий
  • Чорнобривий

А також слова, які можна використати й для чоловіка, і для жінки:

  • Сонечко
  • Серденько
  • Цьомчику мій
  • Золотце
  • Рибонька
  • Сонце моє
  • Життя моє

Як висловити почуття до іншої людини

  • До жаги
  • До живого тіла
  • До краю
  • До крихти
  • До нестями
  • До нитки
  • До останнього недопалка
  • До останнього подиху
  • До останньої краплі
  • До останньої цяти
  • До рубрика
  • До самих кісток
  • До цурочки
  • До щирця
  • З голови до ніг
  • Серцем і душею
  • По самісінькі вуха

Раніше ми розповідали про те, чому "красний" українською - це не "червоний" і як ці два слова вживати правильно.

А ще писали про те, як правильно та красиво звертатися українською до жінок різного віку.

Для написання матеріалу використовувались такі джерела: Словник української мови (СУМ), портал "Пара молода", Instagram Андрія Шимановського.

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