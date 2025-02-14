Зозулька, пташка, серденько, цьомчику. Найтепліші українські звертання до коханих

Якщо хочеться звертатися до коханої людини ніжно й мелодійно, то українська мова має безліч чарівних слів. Вони передають тепло, турботу та щиру прихильність, роблячи спілкування особливим.
Якими ніжними та ласкавими словами можна звернутись до коханої людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли ми говоримо про любов і ніжність, важливо, щоб і слова передавали це тепло. Для тих, хто тільки переходить на українську, може бути складно підібрати лагідні звертання, але є проста порада: якщо ви звикли використовувати назви тваринок, просто додайте до них "суфікс ніжності" -еня.
Наприклад "котик" стане "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Проте й українська мова багата на свої теплі прізвиська і ось декілька із них:
А також слова, які можна використати й для чоловіка, і для жінки:
Раніше ми розповідали про те, чому "красний" українською - це не "червоний" і як ці два слова вживати правильно.
А ще писали про те, як правильно та красиво звертатися українською до жінок різного віку.
Для написання матеріалу використовувались такі джерела: Словник української мови (СУМ), портал "Пара молода", Instagram Андрія Шимановського.