"Зозулька", "пташка", "серденько", "цьомчику". Самые теплые украинские обращения к любимому человеку

Если хочется обращаться к любимому человеку нежно и мелодично, то украинский язык имеет множество волшебных слов. Они передают тепло, заботу и искреннюю привязанность, делая общение особенным.
Какими нежными и ласковыми словами можно обратиться к любимому человеку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда мы говорим о любви и нежности, важно, чтобы и слова передавали это тепло. Для тех, кто только переходит на украинский, может быть сложно подобрать ласковые обращения, но есть простой совет: если вы привыкли использовать названия животных, просто добавьте к ним "суффикс нежности" -еня.
Например "котик" станет "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Однако и украинский язык богат на свои теплые прозвища и вот несколько из них:
А также слова, которые можно использовать и для мужчины, и для женщины:
Ранее мы рассказывали о том, почему "красний" на украинском - это не "червоний" и как эти два слова употреблять правильно.
А еще писали о том, как правильно и красиво обращаться на украинском к женщинам всех возрастов.
Для написания материала использовались следующие источники: Словарь украинского языка (СУМ), портал "Пара молодая", Instagram Андрея Шимановского.