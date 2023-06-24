Зовсім не донат. Як правильно українською говорити про збір грошей на ЗСУ

Українці - згуртована та єдина нація. Тому, коли йдеться про донати на ЗСУ, збори закриваються ледь не миттєво. А ви колись задумувалися, як правильно казати: донати чи донейти?

У цьому питанні розібралися філологи проєкту "Р.І.Д." на сторінці в Instagram .

Запам'ятайте єдине правило

Сьогодні найчастіше можна почути вживання більш українізованого слова "донат", хоча насправді "donate" походить з англійської мови та відповідно має інше звучання.

Згідно з українським правописом 2019 року, англійський дифтонг [ei], який є в транскрипції слова, потрібно передавати імітуючи оригінальне звучання.

Фото: instagram.com/project_r.i.d

Таким чином українською правильно говорити та писати не "донат", а "донейт".

Проте те, що окремі слова та вирази приживаються на манір окремих мов, є цілком нормальним лінгвістичним процесом.

Хоча, звісно, з правила є винятки. Так, наприклад, у слові "lady" також є той самий дифтонг, але воно в українській звучатиме просто "леді".

Інші англіцизми в українській мові

Насамперед зазначимо, що англіцизм - це слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені чи перекладені з англійської мови, а також утворені за її зразком. Різновидом англіцизму є американізм - запозичення з американського варіанту англійської мови.

В українській мові вони активно використовуються та вкорінюються у повсякденному вжитку. Ось найпопулярніші англіцизми з їхніми українськими відповідниками: