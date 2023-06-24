Зовсім не донат. Як правильно українською говорити про збір грошей на ЗСУ
Українці - згуртована та єдина нація. Тому, коли йдеться про донати на ЗСУ, збори закриваються ледь не миттєво. А ви колись задумувалися, як правильно казати: донати чи донейти?
У цьому питанні розібралися філологи проєкту "Р.І.Д." на сторінці в Instagram.
Запам'ятайте єдине правило
Сьогодні найчастіше можна почути вживання більш українізованого слова "донат", хоча насправді "donate" походить з англійської мови та відповідно має інше звучання.
Згідно з українським правописом 2019 року, англійський дифтонг [ei], який є в транскрипції слова, потрібно передавати імітуючи оригінальне звучання.
Фото: instagram.com/project_r.i.d
Таким чином українською правильно говорити та писати не "донат", а "донейт".
Проте те, що окремі слова та вирази приживаються на манір окремих мов, є цілком нормальним лінгвістичним процесом.
Хоча, звісно, з правила є винятки. Так, наприклад, у слові "lady" також є той самий дифтонг, але воно в українській звучатиме просто "леді".
Інші англіцизми в українській мові
Насамперед зазначимо, що англіцизм - це слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені чи перекладені з англійської мови, а також утворені за її зразком. Різновидом англіцизму є американізм - запозичення з американського варіанту англійської мови.
В українській мові вони активно використовуються та вкорінюються у повсякденному вжитку. Ось найпопулярніші англіцизми з їхніми українськими відповідниками:
- скіл - навичка
- дедлайн - кінцевий термін
- лайфхак - хитрик, лазівка
- скриншот - знімок екрана
- портфоліо - доробок
- гаджет - пристрій
- акаунт - обліковий запис
- булінг - цькування
- фідбек - зворотний зв'язок
- стікер - наліпка
Раніше ми розповідали, які українські слова помилково вважаються російськими.
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