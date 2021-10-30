В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху!

Момент рождения животного был зафиксирован на камеру смотрителями зоопарка в Flamingo Land недалеко от Мальтона в графстве Йоркшир.

Мама носорога по имени Самира была перевезена в Flamingo Land из зоопарка Цюриха в 2015 году, а папа Магади прибыл из зоопарка Честера в 2019 году.

Новорожденному еще не дали имя. Роды у мамы-носорога прошли на 16 месяце срока беременности.

В британском зоопарке у черных носорогов родился детеныш (фото:PA / metro.co.uk)

"Мы так долго ждали этого ребенка. И мама, и ребенок чувствуют себя невероятно хорошо, и я так горжусь Самирой и всеми ее смотрителями", - высказался директор заведения Сэм ДеБелле.

Такое пополнение у восточных черных носорогов стало первым в 2021 году в Европе (фото:PA / metro.co.uk)

В европейских зоопарках насчитывается 85 восточных черных носорогов и не более 3600 в дикой природе в Кении и Танзании.

Кстати, ранее в британском зоопарке двух носорогов выпустили в дикую природу в Африке.

Маленькому черному носорогу скоро дадут имя (фото:PA / metro.co.uk)

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось всего около 5600 черных носорогов, и эти животные занесены в список находящихся под угрозой исчезновения.

Восточный подвид сильно пострадал из-за браконьеров из-за своих рогов, которые стали длиннее и изогнутее - и, соответственно, "ценнее".

Видео: в зоопарке в Британии у черных носорогов родился детеныш