Под Киевом в эко-парке на семью напало стадо бизонов: подробности инцидента

В эко-парке под Киевом бизоны напали на посетителей (коллаж РБК-Украина)

В эко-парке под Киевом бизоны и зубр набросились на посетителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал - люди успели убежать, а изрядно досталось от разгневанных крупных животных только автомобилю.

О происшествии рассказал предприниматель Юрий Цвиркун, который вместе со своими детьми приехал в парк "Медвин" отдохнуть. Об этом говорится в сюжете "Факты ICTV".

По словам мужчины, они приехали с друзьями: всего семеро взрослых и семеро детей, на четырех машинах.

"Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду, и в случае предполагаемой ситуации страховать и защищать нас", - отметил Юрий.

Он со своими четырьмя детьми заехал на середину угодий поближе к бизонам, и все вышли, чтобы сфотографировать животных. Юрий рассказал, что сотрудник хозяйства дал им морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и коней Пржевальского.

"Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли на кормление лошадей, во время которого одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", - вспоминает Цвиркун.

Мужчина добавил, что они отсутствовали около 10 минут, а когда вернулись, то возле их машины никого не было, и тут их авто окружило стадо бизонов и зубр.

В эко-парке под Киевом стадо бизонов напало на отдыхающих (фото: fakty.com.ua)

"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства", - отметил пострадавший.

В это время зубр начал крушить авто. Мужчина позвонил другу, который с ними приехал, и спросил: куда они делись, и где работник, который обещал их сопровождать и оберегать.

"Оказалось, что он бросил нас и предложил другой группе людей поехать кормить верблюдов на другое поле. Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс", - возмущается Юрий.

Позже пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на эко-парк.

"Оказалось, что этот сотрудник работает в этом хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков" - обращает внимание мужчина.

Отмечается, что эко-парк обязался все уладить и компенсировать материальный и моральный ущерб.

При этом в администрации парка заверили, что животные не нападали бы сами, и скорее всего их спровоцировали. Об этом передает "Страна".

"Никто ни на кого не нападал. Просто люди не услышали наших рекомендаций. Когда мы пускаем посетителей в вольер, мы даем рекомендации. Нельзя близко подъезжать к животным, у нас сафари-парк. Это несоблюдение правил безопасности самими туристами. У нас давно уже существует эко-парк, и раньше таких ситуаций не было. Животные сами не нападают никогда, их спровоцировали", - сообщила гид эко-парка Анастасия.

В эко-парке "Медвин" под Киевом бизоны напали на посетителей и повредили авто (фото: fakty.com.ua)

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