Вы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам "вакцину", ограбил и чуть не убил
Полицейские задержали злоумышленника, который выдавал себя за фельдшера, проводящего вакцинацию от коронавируса - мужчина ввел пенсионерам снотворное для животных, ограбил и пытался убить, чтобы замести следы.
Об этом 5 мая передали в пресс-службе полиции Сумской области.
Инцидент произошел в селе Озаричи недалеко от Конотопа.
По словам 79-летней потерпевшей, к ним с мужем домой пришел незнакомец и заявил, что он фельдшер, предложив супругам вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска.
Женщина и ее 85-летний муж согласились.
Как было установлено, тогда "вакцинатор" ввел пенсионерам снотворное под видом прививки от коронавируса, и когда те потеряли сознание, принялся обшаривать дом в поисках денег и драгоценностей.
Тут бабушка пришла в себя после инъекции. Злоумышленник набросился на женщину, начал избивать и требовал рассказать, где хранятся средства. Несчастная ничего не могла ответить после действия снотворного и шока от жестоких побоев. Тогда преступник забрал мобильный телефон и банковскую карточку своих жертв.
Убегая, псевдофельдшер поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться свидетелей.
К счастью, пенсионерка смогла подняться и пошла к соседке за помощью. Они потушили пожар, вызвали полицию и медиков.
Под Сумами грабитель под видом вакцинации от коронавируса усыпил пенсионеров, ограбил и пытался убить (фото: su.npu.gov.ua)
"На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий, нашим сотрудникам понадобилось меньше часа, чтобы установить личность и разыскать злоумышленника", - рассказал начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.
Преступником оказался ранее судимый 54-летний житель соседнего села. Выяснилось, что он готовился к ограблению заранее и все спланировал. У мужчины обнаружили записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 "разбой" УК. Мужчине грозит лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
"Вакцинатор" под видом укола от COVID-19 ввел пенсионерам снотворное, чтобы ограбить (фото: su.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что мошенники пытались "продать" странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов.
Напомним, на днях в Киеве СБУ разоблачила четыре лаборатории на подделке COVID-тестов.