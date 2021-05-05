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Вы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам "вакцину", ограбил и чуть не убил

Новина українською → Сумская область, Среда 05 мая 2021 23:33
Вы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам "вакцину", ограбил и чуть не убил Фото: автомобили полиции и "скорой помощи" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Полицейские задержали злоумышленника, который выдавал себя за фельдшера, проводящего вакцинацию от коронавируса - мужчина ввел пенсионерам снотворное для животных, ограбил и пытался убить, чтобы замести следы.

Об этом 5 мая передали в пресс-службе полиции Сумской области.

Инцидент произошел в селе Озаричи недалеко от Конотопа.

По словам 79-летней потерпевшей, к ним с мужем домой пришел незнакомец и заявил, что он фельдшер, предложив супругам вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска.

Женщина и ее 85-летний муж согласились.

Как было установлено, тогда "вакцинатор" ввел пенсионерам снотворное под видом прививки от коронавируса, и когда те потеряли сознание, принялся обшаривать дом в поисках денег и драгоценностей.

Тут бабушка пришла в себя после инъекции. Злоумышленник набросился на женщину, начал избивать и требовал рассказать, где хранятся средства. Несчастная ничего не могла ответить после действия снотворного и шока от жестоких побоев. Тогда преступник забрал мобильный телефон и банковскую карточку своих жертв.

Убегая, псевдофельдшер поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться свидетелей.

К счастью, пенсионерка смогла подняться и пошла к соседке за помощью. Они потушили пожар, вызвали полицию и медиков.

Вы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам &quot;вакцину&quot;, ограбил и чуть не убилВы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам &quot;вакцину&quot;, ограбил и чуть не убил

Под Сумами грабитель под видом вакцинации от коронавируса усыпил пенсионеров, ограбил и пытался убить (фото: su.npu.gov.ua)

"На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий, нашим сотрудникам понадобилось меньше часа, чтобы установить личность и разыскать злоумышленника", - рассказал начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.

Преступником оказался ранее судимый 54-летний житель соседнего села. Выяснилось, что он готовился к ограблению заранее и все спланировал. У мужчины обнаружили записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 "разбой" УК. Мужчине грозит лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Вы в зоне риска: мошенник ввел украинским пенсионерам &quot;вакцину&quot;, ограбил и чуть не убил

"Вакцинатор" под видом укола от COVID-19 ввел пенсионерам снотворное, чтобы ограбить (фото: su.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что мошенники пытались "продать" странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов.

Напомним, на днях в Киеве СБУ разоблачила четыре лаборатории на подделке COVID-тестов.

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Новости Украины Происшествия полиция разбой Сумская область криминал вакцинация мошенник Вакцина от коронавируса
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