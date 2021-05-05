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Ви в зоні ризику: шахрай ввів українським пенсіонерам "вакцину", пограбував і мало не вбив

Новость на русском → Сумська область, Середа 05 травня 2021 23:33
Ви в зоні ризику: шахрай ввів українським пенсіонерам "вакцину", пограбував і мало не вбив Фото: автомобілі поліції та "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Поліцейські затримали зловмисника, що видавав себе за фельдшера, який проводить вакцинацію від коронавірусу - чоловік ввів пенсіонерам снодійне для тварин, пограбував і намагався вбити, щоб замести сліди.

Про це 5 травня передали в прес-службі поліції Сумської області.

Інцидент стався в селі Озаричі недалеко від Конотопа.

За словами 79-річної потерпілої, до них з чоловіком додому прийшов незнайомець і заявив, що він фельдшер, запропонувавши подружжю вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику.

Жінка та її 85-річний чоловік погодилися.

Як було встановлено, тоді "вакцинатор" ввів пенсіонерам снодійне під виглядом щеплення від коронавірусу, і коли ті знепритомніли, почав обшарювати хату у пошуках грошей і коштовностей.

Тут бабуся отямилася після ін'єкції. Зловмисник накинувся на жінку, почав бити та вимагав розповісти, де зберігаються кошти. Нещасна нічого не могла відповісти після дії снодійного і шоку від жорстоких побоїв. Тоді злочинець забрав мобільний телефон і банківську картку своїх жертв.

Тікаючи, псевдофельдшер підпалив веранду, щоб таким чином приховати свій злочин і позбутися свідків.

На щастя, пенсіонерка змогла піднятися і пішла до сусідки по допомогу. Вони загасили пожежу, викликали поліцію і медиків.

Ви в зоні ризику: шахрай ввів українським пенсіонерам &quot;вакцину&quot;, пограбував і мало не вбивВи в зоні ризику: шахрай ввів українським пенсіонерам &quot;вакцину&quot;, пограбував і мало не вбив

Під Сумами грабіжник під виглядом вакцинації від коронавірусу приспав пенсіонерів, пограбував і намагався вбити (фото: su.npu.gov.ua)

"На розшуки зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції. У ході проведення розшукових заходів, нашим співробітникам знадобилося менше ніж годину, аби встановити особу та розшукати зловмисника", - розповів начальник Конотопського районного відділу поліції Сергій Забозлаєв.

Злочинцем виявився раніше судимий 54-річний житель сусіднього села. З'ясувалося, що він готувався до пограбування заздалегідь і все спланував. У чоловіка виявили записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "розбій" КК. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Ви в зоні ризику: шахрай ввів українським пенсіонерам &quot;вакцину&quot;, пограбував і мало не вбив

"Вакцинатор" під виглядом уколу від COVID-19 ввів пенсіонерам снодійне, щоб пограбувати (фото: su.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що шахраї намагалися "продати" країнам ЄС COVID-вакцини на 15 млрд доларів.

Нагадаємо, днями в Києві СБУ викрила чотири лабораторії на підробці COVID-тестів.

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