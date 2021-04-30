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В Киеве СБУ разоблачила четыре лаборатории на подделке COVID-тестов

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 18:15
В Киеве СБУ разоблачила четыре лаборатории на подделке COVID-тестов Фото: СБУ обнаружила подделку тестов на коронавирус (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила подделку тестов на коронавирус. Злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате следствия установили, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Сотрудники СБ Украины задокументировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.

Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала до 1 тысячи привень уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:

  • документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;
  • сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;
  • другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Фото: изъяты доказательства (ssu.gov.ua)

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

РБК-Украина также писало, что сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг".

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